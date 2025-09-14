  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

استقبال کرمانشاهی‌ها از روز سینما؛ ۴ هزار نفر به سالن‌های سینما رفتند

استقبال کرمانشاهی‌ها از روز سینما؛ ۴ هزار نفر به سالن‌های سینما رفتند

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: در روز جمعه مصادف با روز ملی سینما در مجموع در ۳ سینمای کرمانشاه چهار هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های روی پرده سینما پرداختند.

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ مصادف با روز ملی سینما در مجموع در ۳ سینمای کرمانشاه چهار هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های روی پرده سینما پرداختند.

وی با اعلام این خبر گفت: در این روز بیشترین استقبال از سینماهای سطح استان صورت گرفت و به ترتیب فیلم‌های مرد عینکی؛ ناجورها؛ پیر پسر؛ زن و بچه و ناتور دشت بیشترین مخاطب را به خود اختصاص دادند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به استقبال خوب همشهریان اکثریت سانس‌های سینماها در این روز تکمیل ظرفیت شد.

به گفته کنجوری سه سینمای آزادی؛ فرهنگ و کافه پاز در روز سینما به ترتیب بیشترین آمار مخاطب را به خود اختصاص دادند.

کنجوری از همشهریان درخواست کرد جهت تهیه بلیت به پایگاه اینترنتی گیشه هفت به نشانی www.gisheh7.ir رفته و از مراجعه حضوری به گیشه سینماها خودداری کنند.

کد خبر 6588917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها