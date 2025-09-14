محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ مصادف با روز ملی سینما در مجموع در ۳ سینمای کرمانشاه چهار هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های روی پرده سینما پرداختند.

وی با اعلام این خبر گفت: در این روز بیشترین استقبال از سینماهای سطح استان صورت گرفت و به ترتیب فیلم‌های مرد عینکی؛ ناجورها؛ پیر پسر؛ زن و بچه و ناتور دشت بیشترین مخاطب را به خود اختصاص دادند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به استقبال خوب همشهریان اکثریت سانس‌های سینماها در این روز تکمیل ظرفیت شد.

به گفته کنجوری سه سینمای آزادی؛ فرهنگ و کافه پاز در روز سینما به ترتیب بیشترین آمار مخاطب را به خود اختصاص دادند.

کنجوری از همشهریان درخواست کرد جهت تهیه بلیت به پایگاه اینترنتی گیشه هفت به نشانی www.gisheh7.ir رفته و از مراجعه حضوری به گیشه سینماها خودداری کنند.