آیین تجلیل از فعالان و پیشکسوتان حوزه سینما در کرمانشاه

کرمانشاه- در مراسمی از ۳۰ فعال و پیشکسوت حوزه سینما به مناسبت روز سینما در کرمانشاه تجلیل شد.
