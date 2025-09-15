  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

آیین تجلیل از فعالان و پیشکسوتان حوزه سینما در کرمانشاه

آیین تجلیل از فعالان و پیشکسوتان حوزه سینما در کرمانشاه

کرمانشاه- در مراسمی از ۳۰ فعال و پیشکسوت حوزه سینما به مناسبت روز سینما در کرمانشاه تجلیل شد.

دریافت 29 MB
کد خبر 6590710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها