تحولات مقاومت در منطقه زنجیره‌ متصل است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست بزرگداشت سالگرد عملیات طوفان الاقصی با تأکید بر جایگاه راهبردی مسئله فلسطین برای جهان اسلام گفت: این نشست در آستانه هفتم اکتبر (۱۵ مهر) برای بررسی ابعاد تحولات اخیر با حضور پژوهشگران و اساتید برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه هفتم اکتبر نقطه عطفی در معادلات جهانی است افزود: رخداد طوفان الاقصی یک تحول راهبردی و پیچ تمدنی محسوب می‌شود و باید آثار، نتایج و برکات آن همچون طوفان نوح در قرآن بررسی شود.

معاف تحولات مقاومت ملت‌های فلسطین، غزه، لبنان، یمن، عراق و ایران را زنجیره‌ای متصل دانست و با اشاره به افول چهره رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم که زمانی استاد پروپاگاندا بود، امروز به‌عنوان رژیمی ظالم و درنده شناخته می‌شود و رخدادهایی چون طوفان الاحرار، وعده صادق و نبردهای مقدس حلقه‌های همین زنجیره‌اند.

وی تأکید کرد: اسرائیل نه یک پروژه آمریکایی بلکه تجسم غرب فلسفی و تمدنی است و آموزه‌های اندیشمندان غربی از هابز تا هگل، کانت و دکارت منطق حیوانی و باغ‌وحشی این رژیم را شکل داده است.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین با بیان ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف گفت: در آستانه هفتم اکتبر جلسات مشترکی با وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و گروه‌های مردمی برای بررسی تحولات دو سال اخیر جبهه مقاومت و تدوین چارچوب نظری آن برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره هزینه و فایده این حرکت اظهار داشت: فواید و برکات این حرکت عظیم بیش از هزینه‌های طبیعی هر نبرد است و هر مکر دشمن در نهایت در خدمت جبهه مقاومت قرار می‌گیرد.

معاف نبرد کنونی را جنگی وجودی و تمدنی دانست که نهایتاً به پیروزی جبهه مقاومت منجر خواهد شد و ادامه داد: متنی با عنوان آیات ایستادگی شامل ۱۳۳ آیه قرآن و ۶۲ رهنمود برای مجموعه‌های مختلف آماده شده است تا چارچوب دینی و قرآنی حمایت از مقاومت تبیین شود.

