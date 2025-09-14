حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه دائمی «زندگی با آیهها» در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی استان راهاندازی شده است.
وی با اشاره به اهداف این نمایشگاه، افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ قرآن و سبک زندگی اسلامی بر پایه مفاهیم قرآنی انجام گرفته و تلاش شده است آیات مرتبط با ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی در قالبی هنری و جذاب برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: مخاطبان این نمایشگاه عموم مردم، فعالان فرهنگی، مبلغان و علاقهمندان به مفاهیم قرآنی هستند و تلاش شده فضایی فراهم شود تا بازدیدکنندگان با تأمل در آیات الهی، ارتباطی عمیقتر با معارف دینی برقرار کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به صورت دائمی برپا خواهد بود و در قالب کتابچه و پوستر دایر شده است.
نظر شما