حجت‌الاسلام برومند رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه دائمی «زندگی با آیه‌ها» در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اهداف این نمایشگاه، افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ قرآن و سبک زندگی اسلامی بر پایه مفاهیم قرآنی انجام گرفته و تلاش شده است آیات مرتبط با ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی در قالبی هنری و جذاب برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: مخاطبان این نمایشگاه عموم مردم، فعالان فرهنگی، مبلغان و علاقه‌مندان به مفاهیم قرآنی هستند و تلاش شده فضایی فراهم شود تا بازدیدکنندگان با تأمل در آیات الهی، ارتباطی عمیق‌تر با معارف دینی برقرار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به صورت دائمی برپا خواهد بود و در قالب کتابچه و پوستر دایر شده است.