به گزارش خبرنگار مهر، فریده عامری ظهر یکشنبه در جلسه‌ای با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، ضمن تقدیر از معماری جدید مدارس و تلاش‌های نوسازی، خواستار توجه ویژه به نیازهای زیرساختی و اقلیمی مدارس بندرعباس شد.

وی از اقدامات اخیر در حوزه ساخت مدارس با رویکرد معماری سنتی و بومی تقدیر کرد و گفت: جا دارد تشکر کنم بابت اماکن آموزشی که در سطح شهر بندرعباس و استان هرمزگان با نگاهی زیبا و جذاب ساخته شده‌اند. این معماری باعث شده دانش‌آموزان، به‌خصوص در سنین نوجوانی که گاهی از محیط مدرسه دل زده می‌شوند، با علاقه‌مندی بیشتری به مدرسه بیایند.

مدارس بدون سایه‌بان و با کولرهای فرسوده در هوای ۴۵ درجه!

عامری با اشاره به شرایط اقلیمی خاص بندرعباس و گرمای طاقت‌فرسای آن، نسبت به نبود زیرساخت‌های متناسب با آب‌وهوا در مدارس هشدار داد و افزود: ما در اقلیم خاصی زندگی می‌کنیم؛ دمای هوای بندرعباس از اسفند ماه تا مهرماه به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درجه می‌رسد، اما مدارس ما فاقد سایه‌بان هستند. مدیران مدارس بارها از ما خواسته‌اند که برای تهیه سایه‌بان کمک کنیم. این موضوع یک نیاز اساسی است، نه یک تجمل.

او در ادامه اظهار کرد: کولرهایی که سال‌ها پیش در مدارس نصب شده‌اند، اکنون فرسوده‌اند و پاسخگوی گرمای فعلی نیستند. این کولرها باید هر چند سال تعویض شوند و این موضوع نیازمند حمایت جدی آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی است.

لزوم تأمین چمن مصنوعی و تجهیز مدارس پسرانه

عضو شورای شهر همچنین به نیاز مدارس پسرانه به امکانات ورزشی اشاره کرد و گفت: مدارس پسرانه نیاز جدی به چمن مصنوعی دارند. متأسفانه سرانه محدودی از طرف آموزش و پرورش به مدارس داده می‌شود، اما کافی نیست. اگر در هنگام ساخت مدرسه، این موارد نیز در طراحی لحاظ شود، دیگر نیاز به درخواست‌های مکرر مدیران نخواهد بود.

تراکم جمعیت در مدارس جدید و کمبود فضاهای آموزشی

عامری در بخش دیگری از سخنان خود، به تراکم بالای دانش‌آموزان در برخی مدارس مرکز شهر از جمله مدرسه شهید سایانی اشاره کرد و گفت: در این مدرسه، بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز در یک شیفت تحصیل می‌کنند. در کنار آن یک زمین آموزشی بلااستفاده وجود دارد. خواهشمندیم این زمین برای توسعه فضای مدرسه مورد استفاده قرار گیرد.

مدارس چند شیفته در شهرک‌های تازه‌تأسیس

وی با اشاره به توسعه شهر بندرعباس و اضافه شدن شهرک‌های جدیدی چون شهرک اندیشه و شهرک نیایش افزود: در برخی مدارس ابتدایی دخترانه، دانش‌آموزان در دو شیفت با تراکم بسیار بالا تحصیل می‌کنند. پایه‌های اول تا سوم و سوم تا ششم در دو شیفت جداگانه اما با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ دانش‌آموز. این وضعیت نیاز به احداث فوری مدارس جدید در این مناطق دارد.