به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب دبیری نژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای اسلامی شهر بندرعباس، با انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش در مرکز استان هرمزگان، خواستار برنامه‌ریزی دقیق، عدالت در تخصیص منابع و پاسخ‌گویی درباره محل هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیصی شد.

بندرعباس فراموش‌شده در سایه توجه به مناطق محروم

دبیری‌نژاد با اشاره به تراکم شدید دانش‌آموزی در مدارس بندرعباس، تأکید کرد: کلاس‌های ۴۰ نفره در بندرعباس، والدین را برای ثبت‌نام بچه‌ها به التماس واداشته، در حالی که کیفیت آموزش به‌شدت کاهش یافته و معلمان و مدیران نیز در مدیریت مدارس دچار چالش شده‌اند.

وی ضمن تأکید بر لزوم توجه به مناطق محروم استان، گفت: آیا در بشاگرد هم با چنین تراکم دانش‌آموزی روبه‌رو هستیم؟ نباید با افراط و تفریط، مرکز استان را در برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفت.

زمین داریم، مدرسه نه!

این عضو شورا با اشاره به زمین‌های آماده‌ساخت در مناطقی چون کوی گلستان و شهرک طلاییه، بیان کرد: با وجود زمین‌هایی که حتی اهالی پیگیر رفع تصرف آن‌ها بوده‌اند، هنوز هیچ اقدام عملی برای ساخت مدرسه انجام نشده است، جز یک دیوارکشی ساده.

مدارس خاص با حداقل ظرفیت

دبیری‌نژاد با اشاره به مدرسه انرژی اتمی بندرعباس، گفت: این مدرسه می‌توانست پذیرای ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش‌آموز باشد، اما اکنون تنها ۱۷۰ دانش‌آموز در آن ثبت‌نام کرده‌اند؛ باید توجه داشت که در مدارس مجاور، کلاس‌ها با ۴۰ دانش‌آموز برگزار می‌شود. گسترش مدارس خاص خوب است، اما نباید به قیمت بی‌عدالتی آموزشی تمام شود.

تغییرات مدیریتی دقیقه نودی نگران‌کننده برای مدارس

وی همچنین نسبت به جابه‌جایی مدیران مدارس در آستانه سال تحصیلی هشدار داد و گفت: مدیری که تمام تابستان برای آماده‌سازی مدرسه تلاش کرده، ۱۰ روز مانده به بازگشایی، برکنار می‌شود. این بی‌ثباتی مدیریتی بهره‌وری آموزشی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل عوارض ماده ۱۸ توسط شهرداری به آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: این مبلغ باید صرف زیرساخت‌های آموزشی بندرعباس می‌شد. آموزش‌وپرورش موظف است گزارش شفاف از محل هزینه‌کرد این بودجه ارائه دهد.

وی افزود: در چهار ماه نخست امسال نیز ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت شده، اما مدیران مدارس همچنان برای تأمین حداقل هزینه‌ها با مشکل مواجه‌اند.

دبیری‌نژاد در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های کارکنان آموزش‌وپرورش، بر لزوم شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقا آموزش در بندرعباس تأکید کرد.