واژگونی خودروی سمند در سنندج دو کشته و دو زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای استان از وقوع یک سانحه رانندگی در شهر سنندج خبر داد که منجر به مرگ دو نفر و مصدومیت دو تن دیگر شد.
وی در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۷ صبح، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاهها به همراه تیم امداد و نجات هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
هدائی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در محل افزود: تیمهای امدادی پس از ایمنسازی صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه، چهار سرنشین خودرو را تحت مراقبت قرار دادند که متأسفانه یکی از آنان در صحنه حادثه جان باخت و یک نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ادامه داد: دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت کمکهای اولیه، با آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.
وی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از عموم رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه سرعت مطمئنه، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
