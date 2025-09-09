۲ حادثه رانندگی در کردستان یازده مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدائی اظهار کرد: دو سانحه رانندگی در شهرستان‌های مختلف استان طی امروز به وقوع پیوست که در نتیجه آن، ۱۱ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند.

وی با اشاره به جزئیات حادثه نخست افزود: این حادثه که به‌عنوان سانحه ویژه گزارش شد، در محور فرعی حسین‌آباد به سمت آمروله رخ داد و در این تصادف، یک دستگاه وانت مزدا با خودروی پیکان برخورد کرد که در نتیجه آن ۵ نفر مجروح شدند.

هدائی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های ماموخ و حسین‌آباد به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان با آمبولانس به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ادامه داد: حادثه دوم در ساعت ۱۲:۳۴ ظهر امروز در محدوده شهرک بعثت سنندج به وقوع پیوست که طی آن، یک دستگاه خودروی سواری ساینا واژگون شد. و این واژگونی منجر به مصدومیت ۶ نفر شد.

به گفته وی، نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه، مصدومان این حادثه را نیز با دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

هدائی در پایان با اشاره به اهمیت آمادگی تیم‌های امدادی گفت: سرعت عمل نیروهای اورژانس در رسیدگی به این حوادث، نقش قابل توجهی در کاهش شدت آسیب‌ها و پیشگیری از وخامت حال مصدومان ایفا کرده است.