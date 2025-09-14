به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، یک شرکت دانشبنیان با طراحی و تولید انواع کمکذوبها، پوشانها و تغذیههای آماده برای ریختهگری توانسته است با رفع نیاز داخلی، موجب افزایش کیفیت قطعات تولیدی و کاهش وابستگی به واردات در صنعت ریختهگری کشور شود.
ریختهگری از صنایع پرکاربردی است که به دلیل مشکلاتی همچون چسبیدن ماسه به فلز مذاب، ایجاد نقاط سرد، ترکهای حرارتی و ناهمواری سطحی، همواره با ضایعات بالا و افزایش هزینههای تولید مواجه بوده است. پژوهشگران شرکت دانشبنیان «دُر افزا شیمی» با برند «فوندرچم» توانستهاند با نوآوری در تولید محصولات پایه آبی و بومیسازی پوشانهای ریختهگری، راهکاری برای بهبود کیفیت، کاهش دورریز و ارتقای بهرهوری این صنعت ارائه کنند.
مهدی عراقی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان درباره روند شکلگیری ایده تولید محصولات بومی گفت: بخش بزرگی از نیاز صنعت ریختهگری ایران از طریق واردات تأمین میشد و همین موضوع وابستگی و هزینههای بالای ارزی ایجاد میکرد. همین دغدغه ما را به سمت راهاندازی خط تولید محصولات دانشبنیان در این حوزه سوق داد.
به گفته عراقی، محصولات تولیدی این شرکت علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، باعث صرفهجویی ارزی قابلتوجهی شده و توانسته است به بازار کشورهای منطقه همچون ترکیه، عراق، آذربایجان و عمان نیز راه یابد. وی افزود: محصولات این شرکت در مقایسه با نمونههای خارجی قیمت رقابتیتری داشته و از نظر کارایی نیز همسطح یا حتی در برخی موارد بهتر عمل میکنند.
وی با اشاره به نقش حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه این فعالیتها گفت: تسهیلات مالی، صدور ضمانتنامهها و حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی از جمله عواملی بوده که به رشد فناوری و معرفی محصولات این شرکت کمک کرده است.
عراقی تصریح کرد: فلسفه وجودی شرکت «دُر افزا شیمی» کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابتی صنعت ریختهگری ایران است و ما باور داریم که با تکیه بر دانش بومی میتوانیم هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی نقشآفرین باشیم.
