پژوهشگر ایرانی با فناوری اینترنت اشیا راهکار پایش سازه ارائه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، «ارائه روشی نوین در به‌کارگیری مؤثر فناوری اینترنت‌ اشیاء برای بهبود عملکرد سامانه پایش سلامت سازه» عنوان طرح پسادکتری یاس حسینی طهرانی است که با راهنمایی مجتبی عطاردی و حمایت بنیاد ملی علم ایران به اجرا رسیده است.

این پژوهشگر با مدرک دکتری تخصصی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: پایش سلامت سازه و تجهیزات، به‌عنوان یک فعالیت میان‌رشته‌ای مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند حسگرهای پیشرفته و دانش روز در حوزه‌های الکترونیک، مهندسی زلزله و علوم کامپیوتر، طی کمتر از یک دهه اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در این سامانه، مجموعه‌ای از حسگرها وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را بر عهده دارند و داده‌های دریافتی با الگوریتم‌های محاسباتی پردازش می‌شوند تا وضعیت سلامت سازه مشخص شود. به گفته او، چالش اصلی این حوزه، قیمت بالای حسگرها و محدودیت‌های انتقال اطلاعات است؛ به‌ویژه آنکه روش‌های سیمی علاوه بر هزینه بالا، در بسیاری از مکان‌ها قابلیت نصب ندارند.

حسینی طهرانی ادامه داد: در این طرح با استفاده از فناوری اینترنت‌ اشیاء، امکان ارتباط مستقیم میان حسگرها و انتقال داده‌های پردازش‌شده به سامانه مرکزی فراهم شده است. همچنین، با بهره‌گیری از بستر ارتباطی کم‌توان و با برد بالا، مشکل مصرف انرژی حسگرها که عمدتاً با باتری کار می‌کنند، برطرف شده است.

این محقق تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های کلیدی حسگرهای به‌کار رفته در این پروژه، قابلیت پردازش اولیه داده‌ها در پردازنده مرکزی خود حسگر است که باعث کاهش چشمگیر حجم اطلاعات ارسالی و در نتیجه بهبود عملکرد شبکه پایش می‌شود.

به گفته او، تولید محصول نمونه این سامانه، امکان نصب آن را در سازه‌های مهم کشور فراهم می‌کند و دستیابی به ارزیابی بلادرنگ و پیوسته سلامت سازه‌ها در طول عمر آن‌ها را ممکن می‌سازد. همچنین، ارزیابی سریع وضعیت سازه‌ها بلافاصله پس از وقوع زلزله و نصب موقت و دوره‌ای این سامانه روی تجهیزات مختلف نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.