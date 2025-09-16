به گزارش خبرنگار مهر، رییس پژوهشگاه ژنتیک در نشست مشترک با معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به پتانسیل‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیشنهاد داد: در راستای حمایت از زیست بوم بیوتکنولوژی و ارتقای شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، همکاری مشترکی بین سازمان تات، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و انستیتو پاستور، شکل بگیرد.

وی افزود: درپژوهشگاه ژنتیک با دستگاههای مختلف بویژه بخش خصوصی تعاملات خوبی درقالب تفاهم نامه داشته ایم، اخیرا نیز موفق به کسب مجوز پردیس علم و فناوری شده ایم که فعالیت مشترک ما باهمکاری پارک شریف شروع شده است.

سپس غلامرضا گل محمدی معاون وزیر و رییس سازمان تات با اشاره به سوابق کشاورزی خود گفت؛ باتوجه به شناخت کاملی که از کشاورزی دارم، به امنیت غذایی پایدار درحوزه کشاورزی توجه می کنم.

وی درخصوص سازمان تات عنوان کرد؛ سازمان تات به عنوان مرجعیت علمی بخش کشاورزی شامل موسساتی هست که بعضا قبل از دانشگاه تهران تاسیس شده اند و این سازمان تاکنون نیز ثابت کرده که درخدمت تامین امنیت غذایی پایدار بوده است

گل محمدی ادامه داد؛ از ۲۵میلیون تن محصولات کشاورزی، منابع طبیعی ودامی ازاول انقلاب به ۱۲۵ میلیون تومان افزایش پیداکرده است درحالیکه حدود ۴۰ درصد منابع زیرکشت اضافه شده است که این اضافه رشد بدلیل استفاده از فناوری های جدیدبوده است

درپایان این نشست مشترک، غلامرضا گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تات و هیات همراه از بخشهای مختلف پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند.