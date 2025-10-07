افتتاحیه یازدهمین رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه یازدهمین رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» با حضور جمعی از اساتید برجسته طنز کشور از جمله اسماعیل امینی، داوود امیریان، بهزاد دانشگر، رضا ساکی، یزدان فتوحی، مجید خسروانجم، مهدی فرجاللهی، محمود نظری و محسن فراهانی، فردا چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۸ صبح در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی مهر کوهسنگی مشهد برگزار میشود.
این رویداد به همت دفتر طنز حوزه هنری کشور و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
در قالب این برنامه، مجموعهای از کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینههای داستاننویسی طنز، شعر طنز، نثر طنز، کاریکاتور و کارتون، استندآپ کمدی، پادکست طنز و فنبیان، خلاقیت و ایدهپردازی و مبانی داستاننویسی برای علاقهمندان و هنرمندان جوان تدارک دیده شده است.
شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از آموزشهای حضوری و مجازی، یک بسته آموزشی کامل و کتاب طنز نیز دریافت خواهند کرد.
رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» یکی از برنامههای شاخص حوزه هنری کشور در زمینه آموزش و پرورش استعدادهای طنزپرداز به شمار میرود و طی سالهای گذشته توانسته است نقش مهمی در شناسایی و رشد چهرههای جوان این عرصه ایفا کند.
علاقهمندان برای آگاهی بیشتر و ثبتنام میتوانند به نشانی https://ghalame.ir/gh-razavi/ مراجعه نمایند.
