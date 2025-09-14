وقف باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از یاوران وقف که در حسینیه امامزاده سیدمظفر (ع) بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: وقف یکی از ابزارهای تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که در صورت مصرف صحیح و هدفمند، می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری در حل مشکلات جامعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح نیت واقفان در بسیاری از موارد صورت می‌گیرد، اما اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات کافی نیست، افزود: شفافیت در ارائه گزارش‌ها و عملکردها باید تقویت شود تا مردم از ثمرات موقوفات آگاه شوند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به فلسفه وجودی وقف، گفت: وقف به‌منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه پایه‌گذاری شده و باید در احیا و سرمایه‌گذاری آن به حوزه‌هایی نظیر سلامت، پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بخش‌های مورد نیاز جامعه توجه ویژه صورت گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با انتقاد از کندی در روند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از موقوفات، خاطرنشان کرد: بسیاری از موقوفات به دلیل عدم احیا و نبود برنامه‌ریزی بلااستفاده باقی مانده‌اند، از جمله حوزه‌های علمیه و آب‌انبارهای وقفی در استان که ظرفیت‌های ارزشمندی دارند اما تاکنون به‌شکل مناسبی بهره‌برداری نشده‌اند.

وی بر ضرورت رفع ابهامات موجود در وقف‌نامه‌ها و بازنگری در نحوه بهره‌برداری از موقوفات تأکید کرد و گفت: تعدد متولیان در برخی موقوفات موجب بروز مشکلات مدیریتی شده و آموزش متولیان برای انجام وظایف خود، امری ضروری است. همچنین واقفان باید از ابتدای امر نسبت به غیرقابل فروش بودن وقف توجیه شوند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان مصرف‌گرایی را از عوامل کاهش گرایش به فرهنگ وقف دانست و اظهار داشت: جامعه باید به سمت معنویت‌گرایی و تقویت روحیه ایثار و خدمت حرکت کند. شهرستان میناب با دارا بودن بیشترین تعداد موقوفات در سطح استان، گواهی بر ایمان و اعتقاد مردم این منطقه است.

در بخش دیگری از این مراسم، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های اداره‌کل اوقاف استان، گفت: تجلیل از واقفان و جهادگرانی که بخشی از مال و زندگی خود را وقف آسایش مردم کرده‌اند اقدامی ارزشمند است که باید تداوم یابد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و اقتصادی وقف، افزود: وقف نه‌تنها آرامش و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد، بلکه باقیات‌الصالحاتی است که برای واقفان در دنیا و آخرت آثار ماندگار دارد.

مرادی تصریح کرد: وقف معامله‌ای معنوی با خداوند است، همان‌طور که در عرصه جهاد و مقاومت نیز شاهد فداکاری فرماندهانی بودیم که جان خود را وقف اسلام و انقلاب کردند و این ایثارگری‌ها، نمونه‌هایی از والاترین مراتب وقف به‌شمار می‌روند.