تصویب ساماندهی برخورد با قاچاق حیات وحش در فضای مجازی

تهیه و ابلاغ فهرست گونه‌های حیات وحش اهلی شده، تدوین ضوابط فعالیت پت‌شاپ‌ها و ارائه برنامه کاهش۱۵ درصدی قاچاق گونه‌های حیات وحش از جمله مصوبات کارگروه پیشگیری از قاچاق گونه های حیات وحش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، سومین جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق گونه‌های حیات وحش به ریاست حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

مصوبات کلیدی جلسه به شرح زیر اعلام شد:

تشکیل جلسه ویژه برای مقابله با قاچاق چوب؛ مقرر شد نشست تخصصی با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت امور باغبانی و حفظ نباتات برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری و کشف قاچاق چوب صورت گیرد.

ساماندهی برخورد با قاچاق حیات وحش در فضای مجازی؛ بر اساس تصمیم کارگروه، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری یکدیگر سازوکارهای نظارت و برخورد با قاچاق گونه‌های حیات وحش در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را تدوین و اجرایی خواهند کرد.

تهیه و ابلاغ فهرست گونه‌های حیات وحش اهلی شده، تدوین ضوابط فعالیت پت‌شاپ‌ها، ارائه برنامه کاهش ۱۵ درصدی قاچاق گونه‌های حیات وحش و ارائه گزارش کشفیات قاچاق چوب و گونه‌های حیات وحش از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.

این مصوبات در چارچوب زمان‌بندی مشخص توسط دستگاه‌های ذیربط پیگیری شده و نتایج در جلسات بعدی کارگروه ارائه خواهد شد.

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با قاچاق گونه‌های جانوری و گیاهی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

فاطمه کریمی

