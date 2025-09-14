تصویب ساماندهی برخورد با قاچاق حیات وحش در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، سومین جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق گونههای حیات وحش به ریاست حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شد.
مصوبات کلیدی جلسه به شرح زیر اعلام شد:
تشکیل جلسه ویژه برای مقابله با قاچاق چوب؛ مقرر شد نشست تخصصی با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت امور باغبانی و حفظ نباتات برگزار شود تا هماهنگیهای لازم برای پیشگیری و کشف قاچاق چوب صورت گیرد.
ساماندهی برخورد با قاچاق حیات وحش در فضای مجازی؛ بر اساس تصمیم کارگروه، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری یکدیگر سازوکارهای نظارت و برخورد با قاچاق گونههای حیات وحش در بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی را تدوین و اجرایی خواهند کرد.
تهیه و ابلاغ فهرست گونههای حیات وحش اهلی شده، تدوین ضوابط فعالیت پتشاپها، ارائه برنامه کاهش ۱۵ درصدی قاچاق گونههای حیات وحش و ارائه گزارش کشفیات قاچاق چوب و گونههای حیات وحش از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.
این مصوبات در چارچوب زمانبندی مشخص توسط دستگاههای ذیربط پیگیری شده و نتایج در جلسات بعدی کارگروه ارائه خواهد شد.
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با قاچاق گونههای جانوری و گیاهی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
