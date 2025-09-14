به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین جوشقانیان در جمع زائران حرم مطهر بانوی کرامت در شبستان امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در آیه «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ» بالاترین مدال را به نبی اکرم صلواتاللهعلیهوآله عطا کرده است؛ مدالی که نشاندهنده جایگاه اخلاقی بینظیر پیامبر است.
وی افزود: امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ به درخواست فردی برای توصیف اخلاق پیامبرصلواتاللهعلیهوآله فرمود «همانگونه که نعمتهای خداوند قابل شمارش نیست، خلق عظیم پیامبر نیز فراتر از توصیف بشری است» و این نشان میدهد که پیامبر در همه عرصهها، از خانواده گرفته تا جامعه و حتی برخورد با دشمن، نمونه کامل اخلاق الهی بودهاند.
جوشقانیان گفت: قرآن کریم به برخی از پیامبران مدالهای ویژه داده است؛ مانند حضرت سلیمان (ع) که در اوج نعمت، بنده شایسته خدا معرفی شد، یا حضرت ایوب (ع) که در اوج بلا بهعنوان بنده صابر شناخته شد. پیامبر اکرمصلواتاللهعلیهوآله اما مدال اخلاق عظیم را دریافت کرد؛ مدالی که برترین افتخار الهی است.
وی با بیان اینکه خداوند انسان را هم در عرصه بلا و هم در عرصه نعمت امتحان میکند، ادامه داد: برخی در سختترین مصائب موفق میشوند؛ اما هنگام رفاه و نعمت میلغزند. پیامبر اکرمصلواتاللهعلیهوآله در هر دو عرصه ثابتقدم بودند و همین خلق عظیم، ایشان را به الگوی بیبدیل برای تمام انسانها تبدیل کرده است.
سخنران حرم مطهر با ذکر نمونههایی از رفتار پیامبر صلواتاللهعلیهوآله افزود: ایشان نهتنها بدی را با بدی پاسخ نمیدادند، بلکه در بسیاری از مواقع بدی را با نیکی جبران میکردند. ایشان حتی با افرادی که با بیاحترامی وارد مجلس میشدند با کرامت برخورد میکردند تا جایی که بسیاری از آنان تحت تأثیر این اخلاق، مسلمان میشدند.
وی تأکید کرد: پیامبر اکرم صلواتاللهعلیهوآله بهگونهای زندگی کردند که کوچکترین جزئیات رفتار ایشان ثبت و ضبط شد و امروز برای ما سرمشق است. یکی از مهمترین دستورات آن حضرت تمسک به قرآن و عترت است که در همه عرصههای زندگی باید مورد توجه قرار گیرد.
جوشقانیان با بیان اینکه انس با قرآن سه مرحله دارد، گفت: تلاوت، تفکر در آیات و عمل به دستورات الهی سه رکن انس با قرآن است. در کنار آن، تمسک به عترت نیز راه نجات امت اسلامی است تا در فتنهها و لغزشها گرفتار نشویم.
وی در پایان اظهار داشت: اگر میخواهیم در نگاه خاص امام زمان (عج) قرار بگیریم، باید خود را به اخلاق عظیم پیامبر نزدیک کنیم. این اخلاق تنها در عبادات خلاصه نمیشود بلکه در خانواده، اجتماع و حتی در برخورد با مخالفان نیز باید بروز پیدا کند.
