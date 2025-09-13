برگزاری بیش از ۶۰ عنوان برنامه در ایام معصومیه در حرم مطهر بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف ظهر شنبه ابراز کرد: ایام معصومیه از ۲۳ ربیع‌الاول مصادف با ۲۵ شهریور، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم آغاز و تا یازدهم ربیع‌الثانی، سالروز رحلت آن حضرت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حضور کریمه اهل‌بیت (س) در قم نقطه عطفی در تاریخ این شهر و تحقق پیش‌بینی روایات معصومین (ع) بود، افزود: به همین مناسبت در طول این ایام، بیش از ۶۰ عنوان برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در حرم مطهر تدارک دیده شده است.

مشرف با اشاره به برنامه‌های شاخص این ایام گفت: روز دوشنبه ۲۴ شهریور آئین خطبه‌خوانی با حضور تولیت آستان مقدس، خادمان و مسئولان استان در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی‌ابراز کرد: همچنین سه‌شنبه ۲۵ شهریور کاروان نمادین از میدان معصومیه به سمت حرم مطهر حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: از سالروز ورود تا شب ولادت امام حسن عسکری (ع)، هر شب جشن‌های ویژه‌ای در شبستان‌های حرم مطهر برپا خواهد شد و کرسی تلاوت فاطمی نیز عصر پنجشنبه ۲۵ شهریور در شبستان امام خمینی (ره) با حضور هزار قرآن‌آموز برگزار می‌شود.

رئیس ستاد آئین‌های فاطمی با اشاره به برنامه‌های ویژه بانوان و نوجوانان گفت: جشن «مهمانی اخت‌الرضا» ویژه کودکان و نوجوانان روز پنجشنبه ۲۵ شهریور در شبستان حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود و در کنار آن موکب «مهربانو» ویژه دختران در صحن‌های حرم برپا خواهد شد.

وی گفت: همچنین ویژه‌برنامه‌هایی برای بانوان و زائران غیرایرانی پیش‌بینی شده است.

وی به برگزاری پویش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: پویش مهربانی با هدف حمایت از نوجوانان محروم، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت شناخت حضرت معصومه (س) و امام موسی کاظم (ع) و اعزام کاروان‌های فرهنگی «سفیران کریمه» به شهرهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

مشرف در ادامه با اشاره به تقارن ایام معصومیه با هفته دفاع مقدس گفت: در روز ۳۱ شهریور ویژه‌برنامه‌های متنوعی شامل نمایشگاه عکس، مراسم فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای با محوریت دفاع مقدس برای خادمان و زائران برگزار خواهد شد.

وی همچنین از ارتقای زیرساخت‌های رسانه‌ای آستان خبر داد و بیان کرد: با همکاری صدا و سیما، ۲۷ نقطه از حرم مطهر به طول هشت هزار متر به فیبر نوری مجهز شده و استودیوی رسانه‌ای آستان نیز افتتاح خواهد شد و علاوه بر این، دوربین‌های رباتیک و تجهیزات تصویربرداری ارتقا یافته تا پوشش زنده مراسم‌ها با کیفیت بالاتری انجام گیرد.

رئیس ستاد آئین‌های فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های ایام رحلت حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه مراسم روضه‌خوانی ویژه بانوان با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد و مداحی عباس حیدرزاده برگزار می‌شود و در همان روز ویژه‌برنامه آذری‌زبان‌ها با سخنرانی حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد و آئین اهتزاز پرچم عزاداری نیز تدارک دیده شده است.

وی افزود: پس از نماز عشا در شبستان امام خمینی (ره) دو مراسم عزاداری جداگانه با سخنرانی علیرضا پناهیان و حجت‌الاسلام حام کاشانی و با مرثیه‌سرایی مجید بنی‌فاطمه و حسین ستوده برگزار خواهد شد.

مشرف ادامه داد: سحرگاه جمعه ۱۱ مهر آئین مناجات‌خوانی با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین میرزامحمدی برگزار می‌شود، همچنین دعای ندبه با نوای مهدی سلحشور و حرکت دسته‌های عزاداری مردم قم به سمت حرم مطهر از دیگر برنامه‌های شاخص این روز است.

وی ادامه داد: بعد از نماز ظهر و عصر نیز مراسم مرثیه‌سرایی در شبستان امام خمینی (ره) و آئین سنتی چهارپایه‌خوانی در صحن‌ها برپا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مراسم شام رحلت خاطرنشان کرد: مراسم شمعدان‌گردانی و عزاداری شام رحلت با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی و آیت‌الله میرباقری و مرثیه‌سرایی محمود کریمی، سیدمهدی میرداماد و عباس حیدرزاده در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد آئین‌های فاطمی تأکید کرد: امسال برای نخستین بار روز قم به عنوان سالروز ورود حضرت معصومه (س) رسمیت یافته و شعار محوری این ایام «قم؛ جهان‌شهر تمدنی اهل‌بیت (ع)» انتخاب شده است.