به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص)، میلاد امام جعفر صادق (ع) و سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب به‌ویژه شهدای ۱۷ شهریور و همچنین شهدای رسانه‌ای فلسطین که به‌تازگی در سرزمین‌های اشغالی به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، از همراهی رسانه‌ها در ترویج فرهنگ زیارت و معارف اهل‌بیت (ع) قدردانی کرد.

وی حضور رسانه‌ها در کنار آستان مقدس را جلوه‌ای از خدمت فرهنگی به زائران و زنده نگه‌داشتن معارف اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: این همکاری می‌تواند آغازی بر نگاه نو به زیارت، زائر و شخصیت ممتاز حضرت فاطمه معصومه (س) باشد.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به نقش بی‌بدیل این بانوی بزرگوار در تاریخ اسلام تصریح کرد: هجرت حضرت معصومه (س) به قم، نقطه عطفی در گسترش علوم و معارف دینی در جهان اسلام بود که برکات آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه دارد و اکنون پس از گذشت بیش از ۱۲۰۰ سال، آثار معنوی و تمدنی این حضور تاریخی در قم و جهان اسلام به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر لزوم معرفی شخصیت حضرت معصومه (س) به عنوان الگویی برای زن مسلمان، خانواده، حیا و مقاومت، گفت: در شرایط فعلی جهان اسلام، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های معنوی این بانوی گران‌قدر، جایگاه واقعی زن مسلمان در مکتب اهل‌بیت (ع) را به جهان معرفی کرد؛ به‌ویژه در برابر جنایات فجیع رژیم صهیونیستی که تاکنون منجر به شهادت بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم فلسطین، از جمله ۲۰ هزار زن و کودک شده است.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ادامه نشست، به تشریح برنامه‌های آستان به مناسبت سالروز ورود این بانوی کرامت به قم پرداخت و گفت: خادمان رسمی و افتخاری آستان در بخش‌های مختلف از جمله دربانی، انتظامات، کفشداری، امانتداری و خدمات رفاهی آماده خدمت‌رسانی گسترده به زائران هستند و موکب‌هایی با همکاری نهادهای مختلف در داخل صحن‌ها و مسیرهای منتهی به حرم برپا خواهند شد. ظرفیت داخلی برای استقرار ۱۰ تا ۱۲ موکب در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خدمات اسکان، پذیرایی و بهداشت نیز برای زائران از نقاط مختلف کشور پیش‌بینی شده و تمامی این خدمات با همکاری نهادهای مردمی و دولتی ارائه می‌شود و در مراسم عزاداری سالروز رحلت حضرت معصومه (س)، خادمان آستان، میزبان دسته‌های عزاداری از شهر قم و سایر شهرهای کشور خواهند بود.

حجت‌الاسلام فلاحی به دو برنامه محوری در این ایام اشاره کرد و گفت: کاروان نمادین استقبال از حضرت معصومه (س) که نماد ورود حضرت به قم است، از مسجد فاطمیه آغاز شده و به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و این برنامه با محوریت مفاهیم فرهنگی و معنوی، جلوه‌ای از ارادت مردم قم به بانوی کرامت خواهد بود.

وی اضافه کرد: مراسم دسته عزاداری رحلت حضرت معصومه (س) از میدان میر حرکت خواهد کرد و با محوریت بیت‌النور، محل اقامت حضرت معصومه (س) در قم، شهر را در سوگ و ارادت به این بانوی مکرم غرق خواهد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: شایسته است شهر قم در سالروز رحلت حضرت معصومه (س)، جلوه‌ای ویژه از معنویت و احترام به خاندان اهل‌بیت (ع) به نمایش بگذارد. حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری، نمادی از وفاداری به سیره اهل‌بیت و ارادت به شخصیت نورانی حضرت خواهد بود.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) در پایان با تأکید بر تلاش مستمر خادمان آستان برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، از نهادها و مردم خواست در شناسایی کاستی‌ها و ارائه پیشنهادهای سازنده، مشارکت فعال داشته باشند وهدف ما، خدمت شایسته و درخور زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) است و این مسیر، با هم‌افزایی عمومی هموارتر خواهد شد.