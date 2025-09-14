به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قاف اقیانوس» به قلم محمدرضا شرفی خبوشان و با همکاری نشر معارف، به تازگی منتشر شده است. این اثر ماجراجویی جذابی را روایت می‌کند که در آن قهرمان داستان، امیرو، نوجوانی اهل جزیره هرمز، تلاش می‌کند جان یک لاک‌پشت دریایی رو به انقراض را نجات دهد.

داستان از آنجا آغاز می‌شود که امیرو با مشاهده رفتار دوستانش که قصد دارند تخم‌های لاک‌پشت پوزه‌عقابی را بردارند، تصمیم می‌گیرد تا دست به کار شود. او با آگاهی از تاریخ جزیره و تسلط استعمارگران بر آن، درمی‌یابد که نگه‌داشتن داشته‌ها در گرو دانش و حرکت به سمت جهان‌های تازه است. امیرو با عشق به سرزمینش، تلاش می‌کند تا از تخریب محیط زیست و موجودات آن جلوگیری کند.

امیرو با تنهایی و ناخواسته به دل دریا کشیده می‌شود و با خطرات زیادی روبرو می‌شود. اما آگاهی‌اش از شجاعت دریانوردان ایرانی که در گذشته دور دنیا را گشته‌اند، او را در رویارویی با این خطرات یاری می‌کند. این کتاب به نوجوانان یادآوری می‌کند که چرا خطر کردن و کسب دانش و قدرت برای حفظ سرزمین اهمیت دارد.

کتاب «قاف اقیانوس» نه تنها داستانی جذاب و هیجان‌انگیز است، بلکه به نوجوانان آگاهی می‌دهد که انسان‌های ضعیف و ترسو به بردگی می‌روند و خانه و کاشانه خود را از دست می‌دهند. امیرو با درک تاریخ جزیره‌اش، به اهمیت داشتن یک نیروی دریایی قدرتمند پی می‌برد و متوجه می‌شود که اگر بخواهد در جزیره بماند و دوردست‌ها را نبیند، حتی جایی را که دارد نیز از دست خواهد داد.

این کتاب با پیامی قوی از عشق به سرزمین و حفاظت از محیط زیست، نوجوانان را ترغیب می‌کند تا نسبت به تاریخ و جغرافیای خود آگاه شوند و در تلاش برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی خود باشند. "قاف اقیانوس" داستانی است از شجاعت، عشق و مسئولیت‌پذیری که هر نوجوان ایرانی باید آن را بخواند.