نامزدهای چهارمین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو، فهرست آثار نامزدشده در چهارمین دوره این جایزه را اعلام کرد. آثار رسیده در سه بخش «روایت مستند و تاریخ شفاهی»، «داستان بلند و رمان بزرگسال» و «داستان کودک و رمان نوجوان» توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفته و اسامی نامزدها به شرح زیر است:
نامزدهای بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی:
کتاب رضاخان تا رضاشاه (از بخت جمهوری خواهی تا تخت شاهنشاهی) / بهقلم هدایتالله بهبودی / انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
کتاب فعالیت سیاسی و مسلحانه گروه حزب الله / بهقلم علیرضا محسنی ابوالخیری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی
کتاب اعدامیها / بهقلم شاداب عسگری، مرضیه یادگاری / انتشارات روزنامه ایران
کتاب مبارزه به روایت شهید محمدصادق اسلامی / بهقلم جواد اسلامی / انتشارات سرچشمه
کتاب فهم زمانه / بهقلم یعقوب توکلی / انتشارات چاپ و نشر بینالملل
کتاب من ربانی شیرازی هستم / بهقلم فاطمه رحیمی / انتشارات سوره مهر
نامزدهای بخش داستان بلند و رمان بزرگسال:
کتاب گعدههای دور آتش / بهقلم سیدمیثم موسویان / انتشارات کتاب نما
کتاب پرواز مسکو / بهقلم زکیه عباسی / انتشارات سوره مهر
کتاب ماه و بلوط / بهقلم محسن مومنی شریف / انتشارات سوره مهر
کتاب باغ خونی / بهقلم نوید ظریف کریمی / انتشارات ستارهها
نامزدهای بخش داستان کودک و رمان نوجوان:
کتاب سلفی با میرزا / بهقلم طاهره مشایخ / انتشارات مهرک
کتاب جادو پرست / بهقلم سیده فاطمه موسوی / انتشارات جمکران
کتاب اسپاگتی با سس قرمز / بهقلم هادی حکیمیان / انتشارات دفتر نشر معارف
کتاب فرار ماردوش / بهقلم سمیه سلیمانی / انتشارات چاپ و نشر بینالملل
کتاب شبحی در پشت بام / بهقلم مجید ملامحمدی / انتشارات به نشر
کتابهای برگزیده در هر بخش در مراسم اختتامیه جایزه شهید اندرزگو معرفی خواهند شد.
