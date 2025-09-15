به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جهان‌منشی ایرانی؛ یک تاریخ سینمایی» اثر گلبرگ رکاب طلایی با ترجمه علی قاسمی منفرد توسط نشرشیرازه روانه بازار کتاب شده است.

نویسنده این کتاب که در حوزه روابط بین تصویر سینمایی و فضا، مدرنیته، جهان‌وطنی، شهرنشینی، ملی‌گرایی و انقلاب‌ها تحقیقات انجام داده در این کتاب سراغ نسبت سینما و جهان ایرانی در دوران مدرنیته رفته است.

در توضیح پشت جلد این کتاب آمده: «از میان تمامی مواجهه‌های ایران با مدرنیته، بدون تردید سینما چندوجهی‌ترینِ آنها به‌شمار می‌آید. سینما هم نماد جهانی بود موفق در مهار فناوری و همزمان فضاهایی را در معرض نگاه می‌گذاشت متفاوت از فضای تجربه روزمره ایرانیان و از این طریق راه را برای تعامل فرهنگی و بازاندیشی و بازآرایی هویت تماشاگران می‌گشود. با اینهمه شاید مهم‌ترین ویژگی سینما در گسترش شتابناک دایره شمولش به تمامی طبقات شهرنشین بود. سینما نیز همانند سایر مظاهر مدرنیته در آغاز در انحصار طبقات حاکم و ثروتمندان بود، اما در فاصله کوتاهی این انحصار شکسته شد و سینما به بخشی از زندگی خیل هر روز گسترده‌تر شهرنشینان کشور به ویژه در پایتخت تبدیل شد؛ تقاضا برای آن از توان تولیدکنندگان ملی‌اش فراتر رفت و وارداتش خود بر گشودنِ بیش‌ازپیش فرآیند ارتباط ایرانیان با جهان افزود. همین گستردگی شمول باعث شد سینما افق‌های انتظاری گوناگونی را نزد طبقات و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف بگشاید، به آرزوها و امیال متفاوتی دامن بزند و به تجارب متکثر و متنوعی میدان دهد که از همه‌شان در این کتاب با واژه جهان‌مَنِشی ایرانی یاد می‌شود.»

این کتاب که در ۳۴۳ صفحه به فارسی ترجمه شده توسط نشر شیرازه با قیمت ۵۸۵ هزار تومان منتشر شده است.