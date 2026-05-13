به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جادههای استان هرمزگان، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد و رفتوآمد به صورت عادی و روان در جریان است، با این حال طبق روال معمول در محور اسکله با مقداری بار ترافیکی مواجه هستیم.
وی در خصوص محدودیتهای ترافیکی پیشرو، عنوان کرد: به دلیل اجرای عملیات تعمیرات توسط همکاران مجموعه راهداری استان، تونل «تنگه زاغ» به مدت یک ماه از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح مسدود خواهد بود و در سایر راههای استان مورد خاصی گزارش نشده است.
رئیس پلیس راه هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نقش خانوادهها در ارتقای فرهنگ ترافیک اشاره کرد و گفت: پدران و مادران به عنوان الگوی تمامعیار و آینه تمامنمای فرزندان خود محسوب میشوند، به طوری که هر نوع رفتار آنها در پشت فرمان در محیط جامعه و در فضای خانه، مستقیماً توسط فرزندان الگوبرداری و تکرار میشود.
سرهنگ حقپرست خاطرنشان کرد: شایسته است با در پیش گرفتن رفتارهای صحیح، انجام اقدامات مناسب و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اصول درست رانندگی و زندگی را به فرزندانمان آموزش دهیم تا در آینده جامعهای بافرهنگ، منضبط و دارای شهروندانی قانونمدار داشته باشیم.
بندرعباس - رئیس پلیس راه استان هرمزگان با اشاره به وضعیت مطلوب تردد در محورهای مواصلاتی، از اعمال محدودیت ترافیکی و انسداد شبانه تونل تنگه زاغ به مدت یک ماه جهت انجام تعمیرات خبر داد.
