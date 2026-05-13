۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

تونل تنگه زاغ هرمزگان به دلیل عملیات عمرانی شب‌ها مسدود است

بندرعباس - رئیس پلیس راه استان هرمزگان با اشاره به وضعیت مطلوب تردد در محورهای مواصلاتی، از اعمال محدودیت ترافیکی و انسداد شبانه تونل تنگه زاغ به مدت یک ماه جهت انجام تعمیرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جاده‌های استان هرمزگان، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد و رفت‌وآمد به صورت عادی و روان در جریان است، با این حال طبق روال معمول در محور اسکله با مقداری بار ترافیکی مواجه هستیم.

وی در خصوص محدودیت‌های ترافیکی پیش‌رو، عنوان کرد: به دلیل اجرای عملیات تعمیرات توسط همکاران مجموعه راهداری استان، تونل «تنگه زاغ» به مدت یک ماه از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح مسدود خواهد بود و در سایر راه‌های استان مورد خاصی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نقش خانواده‌ها در ارتقای فرهنگ ترافیک اشاره کرد و گفت: پدران و مادران به عنوان الگوی تمام‌عیار و آینه تمام‌نمای فرزندان خود محسوب می‌شوند، به طوری که هر نوع رفتار آن‌ها در پشت فرمان در محیط جامعه و در فضای خانه، مستقیماً توسط فرزندان الگوبرداری و تکرار می‌شود.

سرهنگ حق‌پرست خاطرنشان کرد: شایسته است با در پیش گرفتن رفتارهای صحیح، انجام اقدامات مناسب و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اصول درست رانندگی و زندگی را به فرزندانمان آموزش دهیم تا در آینده جامعه‌ای بافرهنگ، منضبط و دارای شهروندانی قانون‌مدار داشته باشیم.

