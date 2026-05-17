به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست رئیس پلیس راه استان هرمزگان ظهر یکشنبه در تشریح وضعیت ترافیکی و انضباطی معابر استان، اظهار کرد: طبق گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک در حال حاضر وضعیت تردد در شهر بندرعباس و سایر شهرهای استان آرام و روان است و هیچگونه گره ترافیکی در محورها مشاهده نمیشود.
وی با ابراز نگرانی از افزایش سرعت در معابر خلوت، افزود: متأسفانه به دلیل خلوتی خیابانها نسبت به روزهای گذشته، شاهد بالا رفتن سرعت غیرمجاز هستیم که همین امر منجر به وقوع تصادفات خسارتی و جرحی، به ویژه در ساعات اولیه صبح امروز شده است. رانندگان توجه داشته باشند که خلوت بودن معابر نباید دلیلی بر افزایش سرعت باشد و الزامی است که در سطح شهر مطابق مقررات آییننامهای و سرعت مجاز رانندگی کنند تا از برخورد با موتورسیکلتسواران و عابران پیاده جلوگیری شود.
سرهنگ حقپرست در بخش دیگری از سخنان خود به معضل عدم انتقال مالکیت اشاره کرد و گفت: در خصوص فروش خودرو و انتقال پلاک شاهد تعلل زیادی از سوی شهروندان هستیم. در بسیاری از موارد، خودرو سه تا چهار دست معامله شده اما همچنان پلاک مالک اول روی آن باقی مانده است، این مسئله علاوه بر افزایش آمار توقیفها، مشکلات حقوقی عدیدهای را در آینده برای طرفین ایجاد میکند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت مهلت قانونی انتقال مالکیت، تصریح کرد: طبق قانون و آییننامه وسایل نقلیه فروخته شده باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت تعیین تکلیف شده و نسبت به فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید اقدام شود. این موضوع به ویژه در بخش موتورسیکلتها اصلاً رعایت نمیشود که یکی از دلایل اصلی انباشت وسایل نقلیه در پارکینگها و مستهلک شدن آنهاست.
رئیس پلیس راه استان هرمزگان خاطرنشان کرد: وقتی مالکیت نهایی وسیله نقلیه مشخص نباشد، پلیس در تحویل خودرو به مالک واقعی با چالش مواجه میشود. لذا از رانندگان و مالکان درخواست میشود برای پیشگیری از مشکلات پیچیده بعدی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انجام مراحل قانونی تعویض پلاک اقدام کنند.
بندرعباس - رئیس پلیس راه استان هرمزگان بر لزوم تعیین تکلیف و تعویض پلاک حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از معامله تأکید کرد و گفت: تعلل در تعویض پلاک عامل اصلی انباشت خودرو در پارکینگهای هرمزگان است.
