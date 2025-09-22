رد رشوه ۷۰۰ میلیون ریالی توسط نیروی امنیتی بسیج رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش نیروهای بسیج در ایجاد امنیت پایدار شهری با حضور در تورهای ایست و بازرسی در سطح شهر رشت اظهار کرد بسیج همواره در ایجاد امنیت پایدار مردمی، سازماندهی و همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج با نیروهای نظامی و انتظامی نقش آفرین بوده است‌.

وی با بیان اینکه نیروهای جان بر کف بسیج ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت از آغازین روزهای دفاع مقدس دوم به منظور ایجاد امنیت پایدار شهری در کنار مأموران فراجا در تورهای ایست و بازرسی مشغول به فعالیت هستند، افزود: شب گذشته هنگام گشت زنی نیروهای بسیج به فردی که همراه خود سلاح جنگی داشت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر دستور ایست و توقف صادر شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با اشاره به امتناع فرد متخلف از دستور و توقف وی با تلاش نیروهای امنیتی بسیج در محل واقعه گفت: نیروهای امنیتی بسیج ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت پس از هماهنگی با مرجع مربوطه جهت دستگیری و معرفی به مراجع قضائی اقدام کردند.

سرهنگ امینی با بیان اینکه فرد متخلف به جهت گریز از مجازات قانونی، اقدام به پرداخت رشوه ۷۰۰ میلیون ریالی به نیروی امنیتی بسیج با هدف فرار از قانون نمود، گفت: نیروی دلاور و جان برکف امنیتی بسیجی با قاطعیت از دریافت مبلغ پیشنهادی امتناع و متهم را به مراجع ذیربط تحویل داد.

وی با تاکید بر اینکه متهم دستگیر شده به منظور اجرای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است، افزود: تصمیم خالصانه، سلحشورانه و انسانی نیروی بسیجی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت در این اقدام متعهدانه نشان از عزت نفس، مسئولیت‌پذیری، صحت عمل و پاک دستی نیروهای خدوم بسیج در کنار سایر نیروهای جان برکف امنیتی است‌.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با قدردانی از اقدام متعهدانه نیروی بسیجی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت، گفت: امنیت خط قرمز بسیج بوده و نیروهای مخلص بسیجی برای صیانت از امنیت شهروندان تا پای جان ایستادگی می‌کنند.