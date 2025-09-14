به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خرید اعتباری و کاهش فشار مالی در خریدهای روزمره، ازکی‌وام و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت همکاری مشترکی را آغاز کردند. بر اساس این همکاری، مشتریان می‌توانند بدون نیاز به پرداخت نقدی در لحظه، کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های هفت تهیه کرده و با استفاده از اعتبار ازکی‌وام، بازپرداخت هزینه‌ها را در بازه‌های زمانی متنوع انجام دهند.

بر پایه این خدمت جدید که در قالب طرح «اکنون خرید کن، بعداً پرداخت کن!» ارائه می‌شود، کاربران ازکی‌وام با ورود به پروفایل خود در وب‌سایت این پلتفرم و مراجعه به بخش «پروپی»، گزینه «خرید حضوری» را انتخاب کرده و پس از دریافت بارکد و رمز اختصاصی، می‌توانند خرید خود را در فروشگاه‌های هفت انجام دهند. مبلغ سبد خرید از اعتبار پروپی کسر شده و در صورت وجود مبلغ مازاد، مابه‌التفاوت به‌صورت نقدی دریافت خواهد شد.

در حال حاضر امکان خرید قسطی از هفت به‌صورت مدل پرداخت تک‌قسطه است و فرآیند بازپرداخت نیز بر اساس تاریخ خرید به‌صورت زیر تعریف شده است که اگر خرید از اول تا ۲۴ ام ماه انجام شود، کاربر می‌تواند بدون جریمه تا پنجم ماه بعد تسویه کند و اگر خرید بین ۲۵ ام تا پایان ماه انجام شود، مهلت تسویه تا پنجم دو ماه بعد خواهد بود.

براساس اعلام ازکی‌وام، این خدمت در ادامه مسیر توسعه راهکارهای BNPL ازکی‌وام و پاسخ به نیاز روزافزون کاربران به راهکارهای مالی قابل انعطاف و با هدف کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها طراحی شده است. تمامی شعب فروشگاه‌های هفت در حال حاضر به این خدمت مجهز شده‌اند و کاربران می‌توانند با توجه به سقف اعتبار پروپی خود، اقدام به خرید کنند.

این اقدام که چهارمین همکاری ازکی‌وام در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوپرمارکتی پس از دیلی‌مارکت، وال‌مارکت و هایمارت به شمار می‌رود، امکان خرید کالاهای اساسی با پرداخت اعتباری و بازپرداخت منعطف را برای مشتریان هفت فراهم می‌سازد و گام بسیار مهمی در مسیر توسعه شبکه فروشگاه‌های پذیرنده اعتبار پروپی محسوب می‌شود.

ازکی‌وام همواره با ارائه راهکارهای اعتباری در کنار کاربران خود قرار گرفته و در تلاش است با گسترش خدمات مالی نوآورانه، نقش مؤثری در بهبود تجربه خرید و مدیریت بهتر هزینه‌های روزمره ایفا کند.