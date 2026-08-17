خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ مسابقات قرآن یکی از بسترهای مهم شناسایی و شکوفایی استعدادهای قرآنی در بین دانشآموزان و ایجاد روحیه خودباوری و امید، نشاط و ایجاد معنویت در جامعه بهشمار میرود که برنامهریزان و سیاستگذاران این رویداد قرآنی آموزش و پرورش قائلند مهمترین کارکرد و چشمانداز آن باید تربیت قرآنی و تمامساحتی دانشآموزان و دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین باشد.
مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز دانشآموزی در استان چهارمحال و بختیاری در حالی آغاز شده که کشور عزیزمان شش ماه است در مبارزهای تمامعیار علیه تهاجم وحشیانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی قرار دارد و ملت مبعوث این مرز و بوم حماسه ماندگار ایثار و مقاومت را در تاریخ ثبت و دشمن جنایتکار را خار و زبون کردند. برپایی این رویداد قرآنی و تربیتی در شرایط کنونی قطعاً در امیدافزایی، ایجاد نشاط معنوی و آرامش در دانشآموزان و خانوادههای آنان نقشآفرین خواهد بود و اقدام بهجایی به شمار میرود.
مسابقات قرآن دانشآموزان در سه قطب شهرکرد، بروجن و لردگان آغاز شده و تا ۲۷ مردادماه با حضور یکهزار و ۱۳۳ دانشآموز دختر و پسر متوسطه اول و دوم استان و داوری داوران برجسته استانی در حال برگزاری است. شرکتکنندگان در ۱۳ رشته قرآنی همچون قرائت ترتیل، قرائت تقلیدی، حفظ، احکام، دعاخوانی، نهجالبلاغه و سایر رشتههای آوایی، معارفی و پژوهشی در این رویداد قرآنی شرکت میکنند. برای آگاهی از فضای این برنامه قرآنی گفتگوی ما را با یک مسئول قرآنی ادارهکل آموزش و پرورش استان و یکی از داوران برجسته استانی درباره ضرورت و برکات این دست برنامهها در شرایط فعلی کشورمان، میخوانید. پیش از آن اما خوب است توجه مسئولان برپایی این رویداد مهم دانشآموزی در حوزه قرآن، عترت و نماز را به چند نکته جلب کنیم.
مسئولان قرآنی آموزش و پرورش بخوانند
مسابقات قرآن دانشآموزان چهارمحال و بختیاری هر ساله با ثبتنام شمار قابل توجه چند ده هزار نفری از دانشآموزان در مرحله آموزشگاهی برگزار میشود که شمار بالایی هم به مراحل بعدی راه مییابند و این، نشان از اقبال نوجوانان و خانوادههای آنان به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی بوده و مسئولیت متولیان خاصه مربیان پرورشی مدارس و معلمان قرآن را در توجه به استعدادهای قرآنی و راهبری و پرورش آنان دو چندان میکند.
درباره این رویداد قرآنی، انتخاب مکان و فضای مناسب، پذیرایی، برگزاری برنامههای جذاب جانبی و هر فعالیت دیگری در مجموع باید باعث پررنگ شدن مسابقات قرآن شود و دانشآموزان به این باور برسند که این مسابقات رویداد مهمی است تا آنرا جدی بگیرند. اعلام بهموقع و سریع نتایج و اهدای جوایز در یک برنامه فاخر و دیده شدن دانشآموزان قرآنی موضوع مهم دیگری است که اگر محقق شود، دانشآموز برای مراحل بعد و سالهای بعدی انگیزه پیدا میکند. شکلگیری رقابت سالم و سازنده در مسابقات قرآن دانشآموزان را نیز باید عاملی در کسب نتایج بهتر بدانیم که باعث ارتقای سطح کیفی مسابقات هم خواهد شد که امیدواریم مدنظر متولیان این رویداد قرآنی باشد.
برپایی دورههای آمادهسازی دانشآموزان برگزیده در هر مرحله بهویژه راهیافتگان به مراحل استانی و کشوری ضرورت دارد، با توجه به این نکته که اولاً دانشآموزان باید فرصت کافی و مناسب برای آمادهسازی داشته باشند. دوم اینکه یک دوره پیشاردویی به صورت حضوری یا مجازی قبل از مسابقات برای برگزیدگان برگزار شود تا دانشآموزان مدت زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و مرور آموختهها را با کمک اساتید و چهرههای شناخته شده قرآنی داشته باشند.
اینکه گفته شود دانشآموز نباید برای جایزه در مسابقات قرآن شرکت کند، سخن درستی نیست چرا که یک نوجوان ابتدا با ابزار جایزه بتدریج وارد وادی قرآن شده و در ادامه کمکم جذب و ماندگار میشود و تربیت قرآنی هم در موردش شکل میگیرد.
علاوه بر دانشآموزان که باید انگیزه کار قرآنی برای شرکت در مسابقات قرآن را داشته باشند، مربیان قرآن و پرورشی نیز باید انگیزه کار در این حوزه را داشته باشند و بتوانند مسابقات قرآن را در سطحی خوب و مطلوب برگزار و دانشآموزان را با انگیزهبخشی به این سمت هدایت کنند.
مسابقات قرآن دانشآموزان صرفاً یک رقابت نیست
محمد احمدی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این رویداد قرآنی، اظهار کرد: این مسابقات با توجه به شرایط کنونی کشورمان و ضرورت رعایت ابعاد جامع کار، برای اولین بار در سه قطب و به مدت چهار روز از ۲۴ تا ۲۷ مردادماه در حال برگزاری است که روز اول در قطب لردگان، روز دوم ویژه دختران قطب شهرکرد و روزهای سوم و چهارم به ترتیب ویژه پسران قطب شهرکرد و قطب بروجن برگزار میشود.
احمدی با ذکر اینکه مسابقات قرآن صرفاً یک رقابت نیست، ادامه داد: این برنامه فرصتی برای تعالی ساحت دینی و قرآنی، علمی و معرفتی دانشآموزان است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شده است.
وی با بیان اینکه برپایی این دست برنامههای فرهنگی و قرآنی باعث معرفتافزایی در دانشآموزان میشود، افزود: این برنامه بستری برای شناسایی استعدادهای درخشان قرآنی و هدایت و راهبری برای شکوفایی این استعدادها است.
مقاومت حماسی ملت مبعوث در پرتو تأسی به قرآن رقم خورد
غلامحسین فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر کشورمان و استقامت حماسی مردم در قریب به ۱۷۰ روز بعد از شهادت قائد شهید امت، اظهار کرد: اگر ملت مبعوث و خونخواه امام شهیدمان توانستند شش ماه با حضور بیوقفه و خستگیناپذیر در خیابانها و میدانهای شهرها و روستاها بمانند و از رهبر جدید انقلاب و نیروهای مسلح مقتدر حمایت کنند، به برکت قرآن کریم و آموزههای نورانی آن است.
حافظ کل قرآن کریم با ذکر اینکه مردم ما با مقاومت خود انقلاب را در این بزنگاه سخت و سرنوشتساز حفظ کردند و دشمنان اسلام و انقلاب را مأیوس کردند، ادامه داد: این دستاوردها جز در پرتو مبانی و مفاهیم نورانی کلام وحی و عترت طاهره علیهمالسلام حاصل نشد که ملت ما همواره به این دو ثقل محکم تمسک جستند.
فاتحی با تصریح اینکه امروز میدانداران و حافظان اسلام و انقلاب در برابر دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی و ائتلاف جهانیاش همین درسآموزان مکتب قرآن و اهل بیتاند، افزود: اینان کسانیاند که در همین مسابقات و مجالس و محافل قرآن و اهل بیت (ع) چشم باز کردند و زیستند و به رشد و بالندگی رسیدند.
این مدرس باسابقه قرآن کریم با تأکید بر اینکه امروز دنیا با مشاهده قدرت ایران متحیر شده است، افزود: دنیا میبیند که دشمن ابرقدرت و تا بُن دندان مسلح در برابر مردم ایران حقیر و زبون شده و تن به شکست داده است بنابراین اگر میخواهیم این دستاوردها را ادامه دهیم، باید به دامن قرآن و اهل بیت علیهم السلام متمسک شویم.
تداوم دستاوردهای جنگ رمضان در دامان قرآن و اهل بیت
فرهنگی بازنشسته آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس چه حضوری و چه مجازی باید به سمت تقویت برنامهها و فعالیتهای قرآنی در این شرایط بروند، گفت: این مأموریت صرفاً بر عهده مدیر یا مربی پرورشی نیست بلکه هم خانوادهها و هم معلمان تمامی دروس میتوانند دقایقی از وقت کلاس را به این مهم اختصاص داده و نکتهای از قرآن را به نوجوانان آموزش داد.
فاتحی با تأکید بر اینکه نوجوانان ظرفیت و استعداد دریافت نکات قرآنی را دارند و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد، بیان کرد: برپایی جشنوارهها، برنامههای بزرگ با پوشش جمعیت عظیم دانشآموزان و رویدادهای قرآنمحور در مدارس خاصه به صورت حضوری یک ضرورت جدی است که باید تقویت شود. حقیقتاً آثار و برکات این دست جشنوارهها را نمیتوان با دیگر جشنوارهها و برنامهها مقایسه کرد چرا که انگیزههای معنوی در این دست برنامهها پررنگتر از انگیزههای مادی است.
وی اظهار کرد: قطعاً حضور چند هزار نفری دانشآموزان استان چهارمحال و بختیاری در این رویداد قرآنی برخاسته از کشش معنوی آیات کلام وحی است. بزرگانی که در عرصه این مسابقات و فضای برنامههای قرآنی مدارس بزرگ شدند، حلاوت معنوی قرآن و عترت و نماز را درک کردند.
استقبال بالا از مسابقات قرآن نشانه قرآندوستی مردم است
فاتحی بر لزوم تقویت مشوقهای مادی مسابقات قرآن نیز تأکید کرد و گفت: عمومأ در سایر برنامهها میبینیم که تشویقها و جوایز خوبی برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود اما برگزیدگان و نخبگان قرآنی آنگونه که شایسته است، تشویق و تجلیل نمیشوند. باید در نظر داشته باشیم که نیروهای پای کار امروز و مدافعان انقلاب، تربیتیافتگان دیروز همین مسابقات و فعالیتهای قرآنی هستند.
این داور مسابقات قرآن دانشآموزان استان در پاسخ به پرسشی در خصوص فضای اردویی مسابقات قرآن و کارکردهای تربیتی آن، گفت: امروز کودکان و نوجوانان متأسفانه وابستگی زیادی به فضای مجازی پیدا کردند و از با هم بودن و دور هم بودن لذت نبردند. در دوران ما در سالهای دور، فضای اردویی یکی از بهترین عرصهها بود که بنظرم باید بیش از پیش احیا شود.
کارکردهای تربیتی مسابقات قرآن دانشآموزان
فاتحی ادامه داد: دانشآموزان در اردوها با همسن و سالان خود آشنا میشوند و ارتباط میگیرند و در ادامه میتوانند این تعامل و رفاقت را در فضای مجازی تداوم بخشند یعنی دانشآموزی که در عرصه مسابقات یا اردو یک دوست نخبه قرآنی پیدا میکند میتواند این دوستی را در جهت مثبت و سازنده در فضای مجازی ادامه دهد و به رشد و ارتقای خود کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای قرآنی و اردوها نقطه آغازین ارتباط رشددهنده با همسن و سالان موفق و قرآنی است که این ارتباط از طریق فضای مجازی میتواند استمرار یابد، اظهار کرد: فضای مجازی با وجود همه خطرات و آسیبها در صورت مدیریت هوشمندانه اتفاقاً یک فرصت بسیار خوب است که دانشآموزان با همسن و سالان خود تعامل خوبی برقرار کرده و به رشد و بالندگی یکدیگر کمک کنند.
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