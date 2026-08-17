به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در جدیدترین مقاله خود با اشاره به آشفتگی و سرگردانی طرحهای راهبردی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقابله با ایران نوشت که تنگه هرمز به مهمترین نشانه آغاز فروپاشی قریبالوقوع امپراتوری آمریکا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد که زیرکی ایرانی ها و صبر راهبردی و طولانی مدت آنها، در استفاده از تنگه هرمز به عنوان تلهای برای به دام انداختن آمریکا تجلی یافته است. این استراتژی مبتنی بر طولانی کردن جنگ تا انتخابات میان دوره ای آمریکا است که سه ماه دیگر برگزار میشود و سرنگونی تحقیرآمیز ترامپ و حزب جمهوری خواه را به دنبال خواهد داشت.
عطوان با اشاره به اینکه حاکمیت ایران، نقطه ضعفِ مرگبار ترامپ را به خوبی میشناسد، تصریح کرد که خشم روزافزون آمریکاییها به خاطر جنگی که کشورش به سود اسرائیل به راه انداخته، گسترش پیدا کرده و ترامپ به دنبال دستاویز و راه برون رفت آبرومندانه ای برای اعلام «پیروزی» جعلی و خروج از جنگ است که آن را در بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری بینالمللی جستجو می کند. ایران اما، مطالبات خود در خصوص رفع محاصره کامل، لغو تحریمهای اقتصادی، آزادسازی همه داراییهای توقیفشده، و پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بهعنوان غرامتِ ویرانیهای ناشی از تجاوز آمریکایی-اسرائیلی، را به صورت کامل دنبال میکند و بر آن اصرار دارد.
عطوان با اشاره به اینکه اکثریت قاطع کارشناسان راهبردی آمریکایی، بر شکستِ قطعی آمریکا در جنگ «هرمز» و حتمیت خروج از خاورمیانه برای کاهش خسارتها اتفاق نظر دارند، نوشت که این پیام به ترامپ و ارکانِ حکومتش هم رسیده است.
وی ابراز داشت که نفتکش ها، ناوشکنها و ناوگان دریایی آمریکا در برابر توانمندیها و اراده بالای ایران و توانایی پیشبینینشدنی آن در پایداری در تمامی مراحل، شکست خوردهاند. ایران بهدلیل «مدیریت» موفق و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و حمایت از بازوهای مقاومت در لبنان، عراق، یمن و غزه؛ در حال کنترل اقتصاد جهانی است.
عطوان ادعای ترامپ مبنی بر الحاق تنگه هرمز به خاک آمریکا را «هذیان گویی» توصیف و تاکید کرد که ترامپ برخلاف میل خود از این هذیانگویی عقبنشینی خواهد کرد؛ همانگونه که از تمام تهدیدات قبلی خود به شکلی تحقیرآمیز عقب نشینی کرد.
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