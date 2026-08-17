به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی تاکید کرد: با افزایش تنش در مواضع آمریکا درباره تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور همچنان بر ادعای کنترل واشنگتن بر تنگه تاکید دارد اما تحولات جنگ پرسش های زیادی درباره عملی بودن این ادعاها و میزان پذیرش آن در داخل آمریکا همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای کنگره ایجاد کرده است.

ترامپ همچنان اصرار دارد که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد اما طولانی شدن جنگ و افزایش هزینه های آن در داخل آمریکا، محاسبات پیچیده تری را پیش روی او قرار داده است. محبوبیت ترامپ نیز چند ماه پیش از انتخابات میان دوره ای که جمهوری خواهان و دموکرات ها برای کنترل کنگره در آن رقابت می کنند، به پایین ترین سطح خود رسیده است.

جنگ و نگرانی های اقتصادی در آمریکا

در این گزارش آمده است: نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد دموکرات ها با ۴۶ درصد در برابر آمار ۴۰ درصدی جمهوری خواهان از حمایت بیشتری برخوردارند و جنگ و پیامدهای آن بر هزینه های زندگی مردم آمریکا، یکی از عوامل این تغییر محسوب می شود. در همین حال، ترامپ تلاش می کند راهی برای خروج از جنگ پیدا کند که به او امکان اعلام پیروزی بدهد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید نیز تبلیغات رسانه ای گسترده ای را آغاز کرده و تاکید دارد که قیمت بنزین در آمریکا کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که با توجه به اهمیت اقتصاد برای رأی دهندگان آمریکایی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

جیمز باتلر، عضو کمیته ملی حزب دموکرات گفت که آمریکایی ها وارد جنگ بی پایان با ایران شده اند؛ جنگی که به ایجاد بحران انرژی جهانی منجر شده و مردم آمریکا تأثیر آن را در قیمت سوخت، قبوض برق و بهای مواد غذایی احساس می کنند. دموکرات ها در انتخابات آینده مجلس نمایندگان پیروز خواهند شد.

تقلای رسانه ای کاخ سفید

بر اساس این گزارش، کاخ سفید می داند که ادعاهای مکرر ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز نتوانسته است افکار عمومی آمریکا را متقاعد کند و به همین دلیل تبلیغات رسانه ای خود را بر کاهش قیمت بنزین متمرکز کرده است.

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفت حفظ قیمت پایین نفت، نخستین هدف دولت است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا نیز اعلام کرد دولت در تلاش است قیمت هر گالن بنزین را به ۳ دلار بازگرداند.

تیم کنستانتین، معاون سردبیر واشنگتن تایمز نیز گفت با کاهش کارآمدی گزینه نظامی برای وادار کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ به سمت استفاده از فشار اقتصادی حرکت کرده است. این رویکرد در شرایط حساس داخلی، گزینه های ترامپ را محدودتر کرده است.