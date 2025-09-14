انتصاب مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات پالایش و پخش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حکمی «سیامک طاووسی اصل» را به‌عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات این شرکت منصوب کرد. در حکم محمدصادق عظیمی‌فر آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات» منصوب می‌شوید.

با توجه به جایگاه مهم آن مدیریت در راهبری، پایش و ارتقای عملکرد پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و خطوط انتقال خوراک و فرآورده امید است با استعانت از خداوند متعال در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت‌های دولت چهاردهم از تمام ظرفیت‌های موجود، تعامل مؤثر با مدیران شرکت‌های تابعه، مجتمع‌های پالایشی و متخصصان این صنعت، در تحقق اهداف سازمانی و مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید و موارد زیر را با جدیت دنبال کنید:

۱- مشارکت فعال و تعامل سازنده با سایر مدیریت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه در تحقق اهداف احکام برنامه هفتم پیشرفت و پایش مستمر آنها

۲- هماهنگی و نظارت بر استمرار پایدار، بهینه و ایمن عملیات پالایش، تولید، انتقال، توزیع و انبارش فرآورده‌های راهبردی سوخت

۳- ارائه خدمات تخصصی، فنی و مهندسی به‌منظور هم‌افزایی، ارتقای تعاملات و انتقال تجارب در حوزه‌های عملیاتی - ایمنی به‌ویژه مدیریت جامع کاتالیست، بهینه‌سازی و بهبود مصارف انرژی، مدیریت منابع آب، پایش و مدیریت ریسک‌های عملیاتی و بهینه‌سازی زمان تعمیرات اساسی

۴- نظارت بر حسن اجرای تعمیرات اساسی برای بازیابی سلامت دستگاه‌ها و افزایش پایداری و تاب‌آوری زنجیره تأمین و توزیع

۵- نظارت بر راه‌اندازی بهینه طرح‌های بهینه‌سازی ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت‌های پالایشی و طرح‌های جدید پتروپالایشی

۶- مشارکت مؤثر در مدیریت بحران‌ها و رفع چالش‌های احتمالی در زنجیره پالایش خوراک، تولید فرآورده‌، انتقال، توزیع و انبارش فرآورده‌های راهبردی سوختی

۷- مدیریت اثربخش دارایی‌های فیزیکی با استفاده از داده‌ها و فناوری‌های نوین به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

۸- تحلیل شرایط عملیاتی مبتنی بر داده و تعامل سازنده به‌منظور استقرار مرکز پایش و تحلیل داده‌های این شرکت.»