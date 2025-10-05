به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به افزایش تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها، اظهار کرد: خوشبختانه امروز به رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت‌گاز در نیروگاه‌ها دست یافته‌ایم که نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۲۸ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه سطح مناسبی از ذخیره‌سازی نفت‌گاز نیز در انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان پشتیبان نیروگاه‌ها موجود است، افزود: امسال در مجموع ۲.۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز بیشتری نسبت به پارسال ذخیره شده است که این میزان در زمان محدودیت گازی زمستان، کمک می‌کند تا سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به‌صورت پایدار تأمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت مناسب در سبد سوخت نیروگاه‌ها، بتوانیم زمستان امسال را بدون قطع برق سپری کنیم.