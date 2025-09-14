۱۰ پروژه عمرانی شهرستان بوشهر بازدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی شهرستان بوشهر اظهار کرد: با برنامهریزی صورت گرفته، پروژههای عمرانی در دست اجرا در شهرستانهای دهگانه استان، به صورت هفتگی مورد بازدید اینجانب یا معاون عمرانی و یا مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان ذیربط قرار میگیرند و مسائل و مشکلات آنها، بررسی و رفع میشوند.
وی افزود: امروز ۱۰ پروژه عمرانی در دست اجرا در شهرستان بوشهر بازدید شد که تعدادی از این پروژهها توسط پیمانکاران شرکت آبفا استان در بخش فاضلاب در دست اجراست.
استاندار بوشهر افزود: خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ در دست اجرا و بخشی از شبکههای اجرا شده در محلات جنوبی تنگک ها بازدید کردیم که انتظار میرود با رفع موانع و مشکلات، از این به بعد شاهد شتاب بیشتری در عملیات اجرایی باشیم.
زارع در بازدید از گذر ۲۴ متری غرب تنگک ها با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این پروژه علاوه بر نقش مؤثر در بهبود دسترسیهای شهری، از نظر پدافند غیر عامل نیز مفید و ارزنده است.
وی بر لزوم رفع موانع اجرای این پروژه تاکید کرد و یادآور شد: موضوعات مربوط به این پروژه در سطح استانی، پیگیری میشود تا شاهد سرعت بخشیدن به این طرح باشیم.
استاندار بوشهر اضافه کرد: پروژههای آمادهسازی زمینهای مسکونی نهضت ملی مسکن نیز مورد بازدید قرار گرفتند که در نیمه نخست سال جاری، شتاب بیشتری گرفتهاند و امیدواریم در زمان بندی مقرر شده در شورای مسکن استان، تحویل شوند.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: پروژههایی که از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان بوشهر پیشبینی اعتبار شده، اعتبارات خوبی به آنها تخصیص یافته و امیدوارم در نیمه دوم سال شاهد تسریع بیشتر در انجام عملیات اجرایی آنها باشیم.
نظر شما