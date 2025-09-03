تبعات منفی قطعی برق؛ تولیدات کشاورزی شاهرود میامی ۵۰ درصد کم شد! 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شاهرود با موضوع افتتاح پروژههای هفته دولت در این شهرستان به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با انتقاد شدید از قطعی برق صنایع و کشاورزان از دولت مردان خواست تا به این مشکلات رسیدگی کنند.
وی افزود: قطعی برق و آب همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده اما فشار مضاعفی را به صنعت گران و کشاورزان وارد کرده است تا جایی که شاهد کاهش ۵۰ درصدی تولیدات کشاورزی در شرق استان سمنان هستیم.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قطعیها موجب زیان مردم شده است، گفت: از دولت مردان میخواهیم در این زمینه اقدام عاجلی صورت دهند.
عجم همچنین اضمن انتقاد از پروژههای نیمه تمام شهرستانهای شاهرود و میامی بیان کرد: پروژههای راکد در شاهرود به زخمهای مزمن برای ما بدل شده است.
وی با بیان اینکه یک مجتمع جانبازان و توانخواهان در شاهرود دو دهه تنها معطل تخصیص زمین برای ساخت است و این اصلاً قابل قبول نیست، افزود: بسیاری از طرحها ما هستند که بیش از دو دهه رها شدهاند و کسی به فکر تمام کردن شأن نیست.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس به ورزشگاه شاهرود که دو دهه قبل کلنگ زنی شد اشاره کرد و گفت: هنوز مردم از ما سوال میکنند که این ورزشگاه بالاخره چه زمانی قرار است افتتاح شود.
عجم همچنین به مصوبه کتابخانه مرکزی شاهرود اشاره کرد و بیان داشت: رخوت در بسیاری دستگاههای اجرایی موجب شده تا روز به روز پروژههای نیمه تمام و راکد شهرستانهای شاهرود و میامی مسنتر از گذشته شوند.
وی همچنین با بیان اینکه نهضت ملی مسکن دیگر مشکلی است که مردم به شدت به آن اعتراض دارند، افزود: روزی نیست که به دفتر نماینده مراجعه کنندهای با مشکلات نهضت ملی مسکن ورود نکند و این امر برایشان به معضلی بدل شده است لذا مسئولان فکری برای تناسب بین دارایی مردم و وجوهی که باید بپردازند در نظر بگیرد.
نظر شما