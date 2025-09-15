ضرورت بازنگری در عملکرد مدارس غیرانتفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در نشست شورای آموزش و پرورش ضمن تأکید بر اهمیت وضعیت علمی و تربیتی دانش‌آموزان، خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه شد.

وی با اشاره به نتایج سال تحصیلی گذشته افزود: برخی شاخص‌ها به‌ویژه در مدارس غیرانتفاعی رضایت‌بخش نبوده و لازم است برای بهبود عملکرد، گام‌های اساسی برداشته شود.

امام جمعه همدان همچنین حوزه تربیتی را نیازمند توجه بیشتری دانست و گفت: آموزش و پرورش استان دارای حدود ۱۴ اردوگاه است که یکی از آن‌ها از امکانات و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند نقش مهمی در فعالیت‌های پرورشی ایفا کند، اما در سال‌های گذشته اعتبارات محدودی به این بخش اختصاص یافته است.

وی بر ساماندهی نیروهای شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های تربیتی موفق که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، می‌تواند ابعاد تربیتی مدارس را تقویت کند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط مؤثر میان محله، مردم، انجمن اولیا و مربیان با مدارس و ارتقای زیرساخت‌ها، از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش باشد تا نگاه تربیتی به‌عنوان محور اصلی، پایه‌های ساختار مدرسه را مستحکم سازد.