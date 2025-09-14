  1. استانها
  ایلام
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

۲ فوتی و مصدوم در سانحه تصادف چرداول ایلام

ایلام - سرپرست هلال احمر چرداول از ۲ فوتی و مصدوم در سانحه تصادف چرداول ایلام خبر داد.

میعاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ١٤٠٤ طی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان ایلام ( EOC ) مبنی بر وقوع سانحه تصادف یک دستگاه خودرو خاور با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور سرابله - شباب (محدوده روستای موشکان) بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شباب (یادمان شهدای میمک) به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان داشت: این سانحه ١ فوتی و ١ مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران نسبت به تثبیت صحنه، انجام کمک‌های اولیه اقدام نموده و مصدوم این سانحه با آمبولانس هلال احمر به مرکز درمانی امام علی (ع) شهر سرابله منتقل شدند.

