به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آئین آغازین سال تحصیلی حوزه‌های علمیه استان تهران با حضور مسئولان، مدیران، اساتید و طلاب، در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

آیت الله رشاد در این مراسم ضمن تقدیر از مدیران، اساتید و طلاب خاصه مدیریت حوزه‌های علمیه استان به جهت تشکیل این گردهمایی، بر عزم جدی جامعه حوزوی برای تداوم مسیر امام راحل (ره) و تعقیب رهنمودهای ایشان تأکید کرد. وی ادامه این مسیر را در اطاعت از خلف صالح امام و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دانست.

هشدار درباره ابر تهدید «زوال هویت حوزوی»

رشاد همچنین با اشاره به قرارگیری حوزه‌های علمیه در «فرآیندی پویا از تحول و تکامل معنوی و علمی»، دستاوردهای چهار تا پنج دهه اخیر را از حیث «ساماندهی ساختاری»، «نظام‌بخشی به امور»، «تحول در آموزش و تهذیب»، «تعمیق ارتباط با جامعه»، «مهارت‌آموزی و مهارت افزایی» و «تأثیرگذاری بر نسل جوان»، قابل مقایسه با ادوار گذشته، حتی بازه‌های چهارصدساله، عنوان کرد.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در ادامه، خطاب به طلاب، محور اصلی سخن خود را «تبیین یک ابر تهدید» خواند و از آن به «تهدید زوال هویت و گم‌گشتگی هویتی» تعبیر کرد. وی با بیان اینکه اگرچه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی کسب شده، اما فرصت‌هایی نیز از دست رفته است، هشدار داد: تهدید اصلی، زوال هویت حوزوی در بین طلاب است.»

آیت الله رشاد با ابراز نگرانی از نفوذ آسیب‌های نظام‌های آموزشی وارداتی، افزود: حوزه‌های علمیه کهن‌ترین و پر تاریخ ترین نهاد علمی زنده دنیا است.

اشتغال‌های خارج از نهاد حوزوی آفت دیگر حوزه‌ها

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران «مدرک‌داشتن» را امری مطلوب، اما «مدرک‌زدگی» را آفتی بزرگ دانست و گفت: درج عبارت «معادل» روی مدارک حوزوی عملی «اسف‌بار» و نشان‌دهنده «خودباختگی» در برابر دیگر نهادها است. هدایت طلاب به سمت اشتغال‌های خارج از نهاد حوزوی تا جایی که در عمل از این نهاد مقدس خارج می‌شوند از دیگر آفات حوزه است. همچنین پدیده «دوزیستی» و «حجت‌الاسلام‌های کت و شلواری» به عنوان یکی از «آفات تهذیبی» مورد انتقاد است.

وی همچنین از وجوه متمایز بنیادین حوزه با سایر نهادهای علمی ر ا «مادام‌العمر بودن هویت طلبگی» و «عدم گسست از تحصیل» عنوان کرد و حضور در عرصه‌های خدمت‌رسانی، را مشروط به «حفظ پیوند با تحصیل» و «توأمان بودن با تربیت و تهذیب» دانست و بر ضرورت «حضوری بودن» و «بهره‌گیری از محضر استاد» تأکید کرد.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران هدف غایی حوزه را «تربیت انسان» عنوان کرد که تنها در سایه ذوب شدن نفس شاگرد در وجود استاد و الگوگیری از سیره، سبک زندگی و منش او محقق می‌شود.

هویت طلبگی و اهمیت نمادهای ظاهری

آیت الله رشاد با بیان اینکه هویت طلبگی با لباس آن عجین شده است، پوشش حوزوی را یک «مؤلفه دینی و هویت‌ساز» خواند و وفاداری به این لباس را نشانه پایبندی به سنت پیامبر (ص) و اصالت ایرانی-اسلامی برشمرد. وی ضمن اشاره به «خوش‌پوشی»، «نظافت» و «آراستگی» به عنوان وظایف طلبگی، طلاب را از پیروی مدل‌های متظاهرانه و خارج از شأن طلبه نهی کرد.

در پایان آیت الله رشاد، ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حضرت آیت الله شب‌زنده‌دار، به «تأسیس دفتر فقه معاصر» اشاره و افزود: بیش از صد استاد تقاضای تدریس این دروس را داشتند که این اقدام، گامی بلند در جهت پاسخگویی به نیازهای زمانه و تعمیق پژوهش‌های حوزوی است.