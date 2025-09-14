به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک با حضور رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، رئیس مرکز وکلا، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی و رئیس کانون سردفتران، بر اهمیت بهرهگیری از نظرات نخبگان و کارشناسان امور در حل مشکلات مردم برگزار شد.
این جلسه که به میزبانی هیئت مدیره وکلای قوه قضائیه استان گیلان برگزار شد، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوق قضائی مجلس شورای اسلامی، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران کشور و مهندس محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری حضور داشتند.
رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این جلسه گفت: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از طرحها و لوایحی که ناحیه دولت و همچنین نمایندگان مجلس ارائه میشود با موضوعات حقوقی و قضائی مرتبط است و بخش عمدهای از این طرحها و لوایح جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارجاع میشود؛ و از آنجایی که یک ظرفیت خوب جهت بررسی این طرحها و لوایح و استفاده از نظرات کارشناسی در مجموعه مرکز وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران وجود دارد پیشنهاد شد جلسهای با حضور این سه نهاد برگزار شود و مقرر شد طی جلسات کارشناسی از ظرفیت کارشناسان و نخبگان این حوزه برای بررسی طرح و لوایح استفاده شود.
سرگزی در مورد نتایج چنین نشستهایی افزود: دغدغههایی وجود داشت که قاعدتاً در برخی طرحها و لوایح و به خصوص آئین دادرسی مدنی و کیفری، وطرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی میتواند مورد توجه و منشأ اثر قرار گیرد و قطعاً با تعامل بسیار خوبی که در بین مجموعه نمایندگان مجلس و خصوصاً کمیسیون حقوقی و قضائی با مرکز وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران وجود دارد، این انتظار و امید است که قوانین جامعتر در حوزههای مختلف تدوین شود.
رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس با تاکید بر نظرات اهل فن و کارشناسان در حوزههای مختلف در عرصه قانون گذاری گفت: ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی در این سه نهاد وجود دارد که میتوان برای حل مشکلات مردم، در بررسی طرحها و لوایح مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی مشکلات حقوقی به نفع مردم کشور خواهد بود
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد اثرات مثبت این نشست گفت: ما به واسطه شغل و خدماتی که به مردم ارائه میکنیم، دغدعههای مشترک داریم. دغدغههایی که میبایست چالشهای آن بررسی شود و نظراتمان را به اشتراک بگذاریم و این مسئله میطلبید تا ما این جلسات مشترک را داشته باشیم و به همت و پیشنهاد سرگزی این موضوع در حال پیگیری است.
عبدلیان پور افزود: در این نشست که با همفکری و همدلی انجام شد به بررسی بخشی از مشکلاتی که گریبانگیر قشر حقوقی در کشور شده پرداختیم و امیدواریم ثمرات و برکات آن در آینده مشخص و نمایان شود و قطعاً نتایج این نشستها به نفع مردم خواهد بود.
بررسی قوانین با مجریان مفید خواهد بود
علی خندانی رئیس کانون سردفتران کشور در مورد این نشست بیان کرد: موضوعات مختلفی در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که لازم است با متخصصین و کارشناسان این حوزه جلساتی گذاشته شود و نظرات و دیدگاهها گرفته شود چرا که هر سه مجموعه مرکز وکلا، کانون کارشناسان و سردفتران، میتوانند نظرات راهبردی به کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کنند.
خندانی افزود: اینکه قوانینی را با حضور نهادهایی که مجری قانون هستند مورد بررسی قرار میدهیم بسیار مفید خواهد بود و نظرات را به جمع بندی میرسانیم و این نشان از نگاه سازنده رئیس کمیسیون قضائی مجلس دارد که نیازهای واقعی مردم را هدف قرار میدهد و در مورد آنها گفتگو میکنند.
ضرورت استفاده از متخصصین در اصلاح قوانین
محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان کشور نیز ضمن تشکر از سرگزی به سبب نگاه تعامل گرایانه و عبدلیان پور به سبب میزبانی این نشست، گفت: حوزه فعالیت کارشناسی کشور بسیار گسترده است. من فکر میکنم اگر از این ظرفیت موجود در هر سه نهاد و همگرایی با کمیسیون حقوقی قضائی مجلس استفاده شود، اصلاح قوانین بگونهای مؤثر صورت خواهد گرفت.
دادخواه افزود: این تعامل و هم اندیشی نتیجه مثبت و مؤثری خواهد داشت چرا که از متخصصین کشور برای حل و اصلاح قوانین استفاده خواهد شد.
