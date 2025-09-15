به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در اولین بازی خود با پیراهن این تیم موفق شد دو گل به ثمر برساند و نقش پررنگی در پیروزی پُر گل ۵ بر صفر المپیاکوس مقابل پانسراکویس داشت. درخشش طارمی باعث شد تا رسانه‌های مختلف ایتالیایی و یونانی به پیروزی المپیاکوس بپردازند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز این موضوع بازتاب خوبی داشت.

سایت «thrylos24» یونان در این خصوص نوشت: شور و هیجان زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره مهدی طارمی به‌راه افتاده است، پس از آنکه او در اولین بازی‌اش با پیراهن قرمز (المپیاکوس) نمایشی درخشان داشت.

مهدی طارمی در نخستین حضورش با تیم المپیاکوس موفق شد دو گل به ثمر برساند. مهاجم جدید پیرائوسی‌ها (لقب تیم المپیاکوس) بازی بسیار خوبی انجام داد و نشان داد که در کار با توپ در پای خود نیز مهارت بالایی دارد. علاوه بر این، او طوری در زمین ظاهر شد که گویی سال‌هاست در این تیم بازی می‌کند.

در همین حال، طارمی مورد ستایش فراوان هموطنانش در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت؛ چیزی که می‌توان آن را کاملاً طبیعی دانست. این مهاجم ۳۳ ساله تنها ۲۲ دقیقه در میدان حضور داشت، اما نشان داد که خیلی سریع با تیم جدیدش هماهنگ شده است.