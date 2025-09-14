سرمربی تیم هندبال استقلال: کار سختی در لیگ برتر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صادق شاه‌ نشین سرمربی تیم هندبال استقلال بعد از قطعی شدن حضور این تیم در رقابتهای لیگ برتر مردان در سال جاری و برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ، در جمع خبرنگاران گفت: با وجودیکه دیر تیم تشکیل شده است و جز آخرین تیم هایی هستیم که تمرینات مان را شروع می کنیم، قرار است از دو روز دیگر تمرینات مان را استارت بزنیم. با این شرایط کارمان سخت است اما به هر حال این مشکل برای همه تیم ها وجود دارد. برخی تیم‌ها مدت‌هاست که تمرینات خود را شروع کرده اند.

وی در خصوص وضعیت جذب بازیکنان در این فرصت کم هم گفت: با وجودی که تیم دیر تشکیل شده است بازیکنان خوبی را جذب کرده ایم اما عدم هماهنگی و عدم تمرین ما را نگران می‌کند وگرنه همیشه بازی‌ها یک سر برد و یک سر باخت است و تلاش می کنیم با روند خوبی لیگ را آغاز کنیم.

سرمربی تیم هندبال استقلال در ادامه پیرامون جذب بازیکن خارجی هم بیان کرد: با توجه به اینکه دیر شروع کردیم، در برخی پست‌ها بازیکن خوب نداریم و پیگیر جذب بازیکن خارجی هم هستیم. تاجرنیا خیلی برای بودجه این تیم کمک کرد و همراهی کرده اند و امیدوارم در قبال حمایتهای ایشان جواب خوبی را بدهیم و در پایان هم سربلند باشیم.

وی ادامه داد: واقعیت همیشه آینده نگری ما این بوده که جلوتر از خودمان باشیم و همانطور که استقلال باشگاه بزرگی است بازیکنان بزرگی هم جذب کرده‌ایم. امیدواریم بتوانیم طوری هماهنگی کنیم که نتایج خوبی هم بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که بیشتر باشگاههای فوتبال در نیمه راه از سرمایه گذاری در رشته های دیگر کناره گیری می کنند چقدر این اطمینان برای ادامه سرمایه گذاری این باشگاه در هندبال وجود دارد هم تصریح کرد: برخی باشگاه‌ها بیشتر توجه به فوتبال دارند و فوتبال گزینه ای جداست اما باید به رشته‌های توپی دیگر هم مانند هندبال نگاه کنیم. نمی‌شود همیشه به فوتبال نگاه کنیم و فکر می‌کنم عملکرد تیم‌ها و این ساختار مدیریتی باشگاه هاست که می‌تواند تیم را حفظ کند.

مربی اسبق تیم ملی درباره قرعه استقلال در رقابتهای لیگ برتر هم گفت: هفته اول میزبان صنعت مس هستیم و امیدوارم میزبان خوبی باشیم.