اعلام جرم دادستان علیه مسئولان علوم پزشکی به دنبال کشف داروهای غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار اشاره به کشف داروی غیرمجاز اظهار کرد: در جریان بازدید سرزده جانشین دادستان از بیمارستان قائم (عج)، بیش از ۱۱ هزار عدد داروی تاریخ گذشته شناسایی شد که بلافاصله دستور توقیف و جمع‌آوری تمامی این اقلام غیرمجاز صادر شد.

وی افزود: این حجم بالای داروی تاریخ گذشته، زنگ خطر جدی در حوزه نظارت بر دارو و سلامت عمومی است. در همین راستا، پرونده قضائی تشکیل و علیه مسئولان دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان قائم (عج) اسدآباد اعلام جرم شد.

دادستان اسدآباد تصریح کرد: سلامت و جان مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه پذیرفتنی نیست.

کاویار خاطرنشان کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که با رفتار غیرمسئولانه سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد خواهیم کرد.