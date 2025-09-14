شرط ارتش لبنان برای خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز، منابع لبنانی فاش کردند که ارتش این کشور تکمیل مرحله اول طرح خلع سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی را به عقب نشینی صهیونیست‌های اشغالگر از ۵ نقطه اشغالی و توقف حملات این رژیم به خاک لبنان مشروط کرده است.

این منابع اعلام کردند که ارتش لبنان با توجه به تداوم حملات اشغالگران صهیونیست، استقرار خود در جنوب رودخانه لیتانی را غیرممکن می‌داند و این امر، آغاز مرحله دوم عملیات خلع سلاح را غیرممکن می‌کند.

به گفته منابع آگاه، این ارتباط راهبردی میان خلع سلاح و خروج صهیونیست‌های اشغالگر در زمانی رخ می‌دهد که جامعه بین‌المللی، به ویژه آمریکا، دولت لبنان را تحت فشار قرار می‌دهد تا طرحی را برای محدود کردن مالکیت سلاح به دولت اجرا کند.

این در حالیست که پیشتر کابینه لبنان پس از سفر نمایندگانی از آمریکا به این کشور و تحت فشار واشنگتن، طرح موسوم به انحصار سلاح در دست دولت این کشور را تصویب کرد، موضوعی که با مخالفت تعداد زیادی از لبنانی‌ها مواجه شده است.