به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های روز قم که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، از آغاز پویش‌های فرهنگی «شهر من قم» و «۳۶۰ درجه» خبر داد و گفت: این پویش‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌ها و ویژگی‌های شهر قم و ارتقای حس تعلق اجتماعی در بین شهروندان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری «پویش عکس مردمی قم» در همین راستا افزود: تصاویر برگزیده در قالب یک مجموعه تحت عنوان «عکس‌های قم» منتشر خواهد شد تا به‌عنوان تاریخ مصور این شهر ثبت شود.

ذاکری همچنین از مشارکت شهرداری در برگزاری آئین کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم، استقرار موکب‌های فرهنگی و خدماتی، و اجرای ویژه‌برنامه‌هایی نظیر «کتابت قم» با حضور هنرمندان خوشنویس، سرود و تئاتر خیابانی، و رونمایی از پنج جلد تاریخ شفاهی قم با موضوع محلات قدیمی چون عشقعلی، چهل اختران و باغ پنبه خبر داد.

وی افزود: اردوهای فرهنگی نیم‌روزه ویژه بانوان با محوریت هویت دینی در مدرسه علمیه خواهران معصومیه و برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت جهت بازدید از پروژه‌های شهری، صنایع، و جاذبه‌های گردشگری قم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز قم است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه ۱۳۷ مراجعه کنند.

ذاکری به برگزاری جشن‌های محله‌محور در هشت منطقه قم همزمان با میلاد پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و گفت: این جشن‌ها به دلیل استقبال گسترده مردمی، در ایام روز قم نیز تکرار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندی بانوان در عرصه‌های فرهنگی و هنری و برنامه صبحگاهی «صبح بانو» در بوستان‌های ویژه بانوان برای ارتقای سلامت و نشاط بانوان خبر داد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری قم به دیگر برنامه‌های روز قم همچون تور بازدید از خانه‌موزه‌ها، برگزاری محفل «قمپز» با همکاری حوزه هنری، و سمپوزیوم تخصصی بررسی ظرفیت‌های مغفول گردشگری قم نیز اشاره کرد و گفت: درصدد احصا و شناسایی پتانسیل‌های جدید گردشگری برای تقویت اقتصاد شهری قم هستیم.

وی در ادامه از برگزاری نخستین کنگره ملی شعر قم با موضوعاتی چون «قم، حرم اهل بیت»، «قم، شهر انتظار»، و «قم، شهر ادبیات آئینی» خبر داد و افزود: رونمایی از پوستر و انتشار فراخوان این کنگره در ایام روز قم انجام می‌شود.

ذاکری همچنین با اشاره به سابقه درخشان شعر آئینی در قم گفت: با توجه به حضور چهره‌های مطرح این حوزه از جمله استاد مجاهد و شرافت قم، برنامه‌ریزی‌هایی برای معرفی قم به عنوان پایتخت شعر آئینی کشور در دست انجام است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد محله‌محوری، از برگزاری مسابقات ورزشی محله‌ای، برنامه‌های خانوادگی مانند «پدر و پسری» و «مادر دختری»، چالش رکوردگیری، و انتخابی تیم ملی شطرنج به مناسبت روز قم خبر داد.