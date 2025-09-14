سه هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، با دعوت از سه بازیکن قمی از روز ۲۴ شهریورماه در تهران آغاز می‌شود.

در این مرحله از اردو که تا ۳۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت، نسترن گودزری فراهانی، فاطمه خلیلی بهفر و زهرا فتوتی از استان قم، با نظر آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی تیم ملی، در جمع ملی‌پوشان حاضر خواهند شد.

حضور این سه بازیکن قمی در ترکیب تیم ملی، نشان‌دهنده جایگاه قابل توجه هندبال قم در سطح کشور و توجه کادر فنی تیم ملی به ظرفیت‌های استانی است.

تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌کند.

این رقابت‌ها از ۶ تا ۲۳ آذرماه سال جاری به میزبانی مشترک آلمان و هلند برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز در میان تیم‌های برتر جهان به مصاف حریفان می‌رود.

برگزاری اردوهای آماده‌سازی با هدف افزایش هماهنگی میان بازیکنان و ارتقای سطح فنی و بدنی ورزشکاران طراحی شده و سومین مرحله این اردو، بخش مهمی از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به رقابت‌های جهانی به شمار می‌رود.