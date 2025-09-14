احیای شهربازی نوستالژیک سالاریه و توسعه فضاسازی شهری در قم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جوادیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اقدامات این سازمان به مناسبت روز قم سخن گفت و اظهار کرد: باغ نوستالژیک سالاریه با توافق جدید به یک بوستان عمومی همراه با شهربازی مدرن تبدیل خواهد شد که یادآور خاطرات گذشته مردم قم است.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری قم از طراحی المان‌های ورودی شهر با الهام از معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: تا پایان سال، المان‌های ورودی جاده‌های اراک، جعفریه، اصفهان و کاشان نیز تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

جوادیان به ایجاد پروژه «خانه ایرانی» در تقاطع بلوار معلم و جعفر طیار اشاره کرد و افزود: این مکان به‌زودی به‌عنوان لوکیشنی برای عکاسی و بازدید در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از احداث مجموعه پذیرایی، تفریحی و رفاهی «آبشار» در عوارضی قم-تهران با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خبر داد که شامل فروشگاه سوغات، نمازخانه، اقامتگاه و دیگر خدمات گردشگری برای زائران شهر کریمه اهل‌بیت (س) است.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری قم با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از رسالت‌های شهرداری است، گفت: تاکنون ۶۰ سردیس شهدا نصب شده و ۲۰۰ المان فرهنگی دیگر در حال طراحی و نصب است و همچنین پروژه‌های دیوارنگاره و المان‌های نخل، پلاک شهدا و کتاب مقدس در دست اجراست.

جوادیان در پایان از ارائه تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در اماکن تفریحی و گردشگری تحت مدیریت شهرداری قم، از جمله شهربازی فدک، قدیر، علوی و باغ پرندگان در ایام روز قم برای شهروندان خبر داد.