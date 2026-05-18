پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با همکاری گروههای مردمی پویشی با عنوان «پرچم بر زمین نمیماند» برگزار میکند که هدف آن تقویت روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان است.
وی افزود: این برنامه به صورت شبانهروزی و در قالب شیفتهای یک ساعته برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند برای حضور در این پویش ثبتنام کنند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: زمان اجرای این پویش از روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه آغاز میشود و تا روز جمعه اول خردادماه ادامه خواهد داشت.
جلالی ادامه داد: شهروندان متقاضی حضور در این برنامه باید مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، شغل، تاریخ تولد، شماره ملی و شماره تماس خود را ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: ثبتنام از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۱۸۹۲۹۴۹۴۲ انجام میشود و امکان حضور برای خواهران و برادران بالای ۱۸ سال فراهم شده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با اشاره به استقبال گروههای مردمی از این برنامه گفت: مشارکت شهروندان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی، زمینهساز تقویت هویت جمعی و انسجام اجتماعی در شهر خواهد بود.
جلالی در پایان تأکید کرد: این پویش با محوریت حضور مردمی برگزار میشود و امیدواریم شاهد استقبال گسترده شهروندان کرمانشاهی در این برنامه فرهنگی باشیم.
