به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیست و سومین روز از ماه ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به شهر مقدس قم، آئین استقبال از کاروان نمادین این واقعه تاریخی و معنوی روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۸ صبح با حضور گسترده مردم و زائران برگزار خواهد شد.

حرکت کاروان از چهارراه معصومیه آغاز شده و در ادامه مسیر، میدان شهید سعیدی، سه‌راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه را طی کرده و نهایتاً در صحن امام رضا علیه‌السلام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به پایان می‌رسد.

این آئین همه‌ساله با هدف بازآفرینی فضای تاریخی و فرهنگی ورود حضرت معصومه (س) به قم و پاسداشت جایگاه ایشان در هویت مذهبی و اجتماعی این شهر برگزار می‌شود.

حضور اهالی قم در این مراسم یادآور استقبال تاریخی خاندان اشعری و مردم قم از آن بانوی بزرگوار در سال ۲۰۱ هجری قمری است؛ رخدادی که زمینه‌ساز شکل‌گیری جایگاه قم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی و مذهبی جهان اسلام شد.

برگزاری آئین کاروان نمادین در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های فرهنگی ایام منتهی به سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم تثبیت شده و علاوه بر اهالی شهر، زائران و علاقه‌مندان بسیاری از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور در آن حضور می‌یابند.

امسال برای نخستین سال سالروز ورود کریمه اهل بیت علیم السلام به قم در تقویم رسمی کشور به نام روز قم نامگذاری شده است.