قاتل سریالی ۱۳ مرد مازندرانی:« اشتباه کردم»

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کلثوم اکبری، زن ۵۶ ساله که به عنوان قاتل سریالی مردان مازندرانی شناخته شده، برگزار شد. در این جلسه، متهم در آخرین دفاعیات خود گفت: اشتباه کردم، اگر می‌دانستم که کار به اینجا می‌رسد، هیچ‌گاه چنین اقداماتی نمی‌کردم.

کلثوم اکبری که در شهریور ماه ۱۴۰۲ به جرم قتل همسر صیغه‌ای خود در شهرستان محمودآباد دستگیر شد، در ابتدا تنها به قتل یک مرد ۸۲ ساله اعتراف کرده بود. اما تحقیقات بعدی نشان داد که او در طول ۲۰ سال گذشته، به قتل ۱۳ شوهر صیغه‌ای خود دست زده است. تاکنون او به قتل ۱۱ مرد اعتراف کرده، اما احتمال می‌رود که تعداد قربانیان واقعی بیشتر از این باشد.

این قاتل سریالی که در ابتدا تمامی مرگ‌ها را به دلایل طبیعی مانند سکته یا بیماری‌های قلبی نسبت می‌داد، با کشف شواهد جدید مشخص شد که همه قربانیان به‌طور مشکوکی جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از آنها به‌ویژه کسانی که تحت ارتباط با کلثوم قرار داشتند، به‌دلیل مصرف داروهای مختلف و نوشیدنی‌های خاصی که توسط او تهیه می‌شد، جان خود را از دست داده‌اند.

آخرین مورد قتل که منجر به دستگیری او شد، مربوط به مردی ۸۲ ساله است که پس از چند ماه زندگی مشترک با کلثوم، به‌طور مشکوکی جان خود را از دست داد. این مرد پیش از مرگش به فرزندانش گفته بود که همسرش او را به مصرف قرص‌های قلبی و فشار خون وادار کرده و او به‌طور مداوم بعد از مصرف نوشیدنی‌هایی که کلثوم تهیه می‌کرد، حالش بد شده و اغلب به اغما می‌رفته است.

در حال حاضر، پرونده‌های متعدد قتل‌های مشکوک تحت رسیدگی است و مقامات قضائی در حال بررسی جزئیات بیشتری از این جنایات می‌باشند.