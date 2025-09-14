زابل در مسیر توسعه؛ انجام طرح های مهم زیرساختی با اعتبار بیش از ۲ همت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان زابل (شهر سوخته) که روزگاری مهد تمدن و خواستگاه اولین‌ها در تاریخ بشر بوده منطقه‌ای که مردمانش به ایمان و ولایت مداری و پای بندی به ارزش‌های اعتقادی خود شهرت دارند، سال‌هاست با چالش‌های زیرساختی مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی از جمله فرسودگی زیرساخت‌های فاضلاب شهری، معضل کم‌آبی، و ضعف در سیستم برق و مبلمان شهری و گرد و غبار شدید که نه‌تنها بر کیفیت زندگی مردم تأثیر گذاشته و آن‌را مختل کرده است، بلکه زمینه‌ساز مهاجرت و کاهش امید در این شهرستان به‌ویژه در میان قشر جوان شده است.

اما به تازگی، گام‌های امیدبخشی برای خروج از این شرایط برداشته شده است. اقداماتی جامع از جمله بازسازی اساسی شبکه فاضلاب، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و کسب‌وکارها مختلف مانند استخرهای پرورش ماهی و گلخانه‌ها، و همچنین رفع مشکلات زیرساختی در حوزه‌های برق، آسفالت و معابر یا انجام شده یا در در حال انجام است که این اقدامات، بارقۀ امید را به ویژه در میان جوانان، که مجریانی برای توسعه آینده این دیار هستند، زنده کرده است. در ادامه به تشریح جزئیات هر کدام از این اقدامات می‌پردازیم.

تشریح طرح‌های کلان شهرستان زابل با اعتباری بیش از ۲ همت

علی ولایتی پور، در گفتگو تفصیلی با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجموعه اقدامات دولت در شهرستان زابل طی یک سال گذشته، هرچند در جزئیات متفاوت بوده، اما در مجموع شامل اقدامات بزرگی است که تأثیرات مثبتی در حوزه‌های عمرانی، درمانی، کشاورزی و خدماتی بر جای گذاشته است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل بیان کرد: مجموع بودجه تزریق‌شده به این پروژه‌ها که برخی تکمیل شده و برخی در حال اجراست، از مرز ۲,۳۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است که نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقا سطح رفاه مردم در منطقه سیستان است.

۷۰ درصد از پروژه ترمیم و بازسازی شبکه فاضلاب شهر زابل تکمیل شده است

وی، پروژه فاضلاب را مهم‌ترین اولویت و دغدغه اصلی مردم شهرستان خواند و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد شبکه فاضلاب شهر زابل تکمیل شده و برای ۳۰ درصد باقی‌مانده، اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری اختصاص یافته که عملیات اجرایی آن در سطح شهر به وضوح قابل مشاهده است.

رونق اقتصاد محلی؛ از سرپایی ۴۳۰ واحد گلخانه تا بهره برداری از ۸۸۰ استخر پرورش ماهی

ولایتی پور با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های اقتصادی افزود: بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به این بخش تزریق شده که بخش قابل توجهی از آن صرف توسعه گلخانه‌ها شده و اکنون ۴۳۰ واحد گلخانه‌ای در سطح شهرستان فعال است.

وی در ادامه با اشاره به اهم اقدامات در حوزه شیلات گفت: با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان، حوزه شیلات عملکردی قابل قبول داشته و تعداد استخرهای پرورش ماهی به ۸۸۰ مورد رسیده است که رضایت فعالان این صنعت را در پی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اولویت در تمامی طرح‌ها ایجاد اشتغال است گفت: از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان صرفاً برای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد هزینه شده است.

نوسازی شریان‌های حیاتی؛ راه، برق و ارتباطات

فرماندار زابل به پروژه‌های مهم زیربنایی نیز اشاره کرد و گفت: برای احداث و تکمیل کمربندی آیت‌الله سیستانی، اعتباری بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان تزریق شده است.

وی با اشاره به فرسودگی شبکه برق شهرستان در سنوات گذشته، از تزریق بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان جهت نوسازی و تعویض کابل‌ها و ترانس‌های فرسوده خبر داد.

توسعه خدمات شهری، روستایی و رفاهی؛ بهسازی و آسفالت ۸۰۰ هزار متر مکعب از معابر زابل

وی در ادامه ضمن تاکید بر توسعه خدمات شهری گفت: شهرداری زابل ۴۶ میلیارد تومان و شهرداری بنجار ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند. پروژه بهسازی و آسفالت معابر زابل نیز از همین محل به وسعت ۸۰۰ هزار متر مربع در حال اجراست.

وی در پایان با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌هایی به ارزش ۶۳۳ میلیارد تومان در هفته دولت، تأکید کرد: تا زمانی که پروژه‌هایی که در گذشته قول داده شده و کلنگ‌زنی شده‌اند به سرانجام نرسند، پروژه جدیدی را آغاز نخواهیم کرد. اولویت ما تکمیل تعهدات پیشین است.

اقدامات در حال انجام در شهرستان زابل نیازمند نتیجه مطلوب در کوتاه‌ترین زمان است

یکی از شهروندان زابلی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی در این شهرستان ابراز امیدواری کرد.

محمد کیخا با اشاره به اقدامات خوبی مانند ساماندهی و بازسازی شبکه فاضلاب شهری، این پروژه را امری ضروری برای ارتقای سطح بهداشت و رفاه عمومی دانست.

کیخا همچنین از حمایت از طرح‌های کسب و کار و مشاغل کوچک و خانگی به عنوان دیگر اقدام مثبت در منطقه نام برد و افزود: این حمایت‌ها می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای مردم زابل داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید منتظر نتیجه این اقدامات باشیم، اظهار کرد: امیدوارم نتیجه این پروژه‌ها زمان‌بر نشود و کارها با سرعت و کیفیت خوبی پیش برود تا مردم هرچه سریع‌تر شاهد ثمرات آن باشند.

شهرستان زابل؛ در شمال استان سیستان و بلوچستان، بیش از پیش نیازمند توجه، برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع است تا مشکلات اساسی و روی هم جمع شده این منطقه باستانی مرتفع شده و امید را در دل مردم زنده نگه دارد. علاوه بر مسئولان، مردم نیز باید پای کار بیایند و برای رفع مشکلات دست به دست هم دهند. این نکته را نیز باید یادآور شد که زابل با کشور افغانستان هم مرز است و نباید از فرصت‌های خوب مرز برای اقتصاد و معیشت مردم منطقه غافل شد.