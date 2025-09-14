به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام باقری، بعد از ظهر یکشنبه، از فعالیت ۲۴ مرکز نیکوکاری در مساجد شهرستان‌های پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا خبر داد و گفت: این مراکز خدمات متنوعی در زمینه‌های معیشت، مسکن، درمان و تحصیل به نیازمندان ارائه می‌کنند.

وی ضمن تقدیر از میزبانی امام جمعه شهرستان پاکدشت، حجت‌الاسلام جوکار، و دبیر قرارگاه ملی مسجد، حاج آقای فتاحی، توضیح داد: مراکز نیکوکاری با معرفی ۵ تا ۷ عضو شناخته شده و دارای سابقه فعالیت در محل، به کمیته امداد جهت صدور مجوز معرفی می‌شوند و پس از طی مراحل اداری و آموزشی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

باقری تاکید کرد: سامانه «راه نیکان» به منظور ثبت درخواست‌ها و مدیریت خدمات در این مراکز ایجاد شده است و امکان پیگیری وضعیت معیشتی نیازمندان و خدمات ارائه شده را فراهم می‌کند. همچنین با ایجاد شبکه‌سازی میان مراکز مختلف، خدمات تخصصی و جامع‌تری به جامعه هدف ارائه خواهد شد.

رئیس اداره اجرایی زکات استان تهران همچنین به همکاری و تعامل بیشتر علمای بزرگوار با کمیته امداد و نقش مهم آنان در ترویج فرهنگ زکات اشاره و اعلام کرد: ستاد احیای زکات از سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی در استان تهران فعال است و هدف آن نهادینه کردن فرهنگ زکات و تزکیه در جامعه است.

وی افزود: از علمای محترم انتظار می‌رود فعالیت‌های خود در حوزه زکات را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند تا این خدمات به صورت منظم و شفاف ثبت و پیگیری شود.

باقری در پایان ضمن قدردانی از ائمه جمعه و همه فعالان حوزه نیکوکاری و زکات، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات موجبات تقویت خدمت رسانی به نیازمندان و تحقق اهداف دین اسلام را فراهم آورد.