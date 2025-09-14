  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

تکمیل پروژه‌های آموزشی از اولویت‌های عمرانی در تنگستان است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: تکمیل پروژه‌های آموزشی از اولویت‌های عمرانی دولت در تنگستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه مدرسه در دست احداث حضرت زینب (س) شهر اهرم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: تأمین فضای آموزشی استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان از اولویت‌های دولت چهاردهم، ریاست جمهور و استاندار است و فرمانداری با تمام توان از پروژه‌های عمرانی حوزه آموزش حمایت خواهد کرد.

فرماندار تنگستان از بخش‌های مختلف این مدرسه بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت پروژه، گفت: این پروژه نشان می‌دهد که با همت و همدلی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی شهرستان برداشت.

وی گفت: این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه و نیازهای اجرایی برای تکمیل آن انجام شد.

