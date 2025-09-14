به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه مدرسه در دست احداث حضرت زینب (س) شهر اهرم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: تأمین فضای آموزشی استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان از اولویت‌های دولت چهاردهم، ریاست جمهور و استاندار است و فرمانداری با تمام توان از پروژه‌های عمرانی حوزه آموزش حمایت خواهد کرد.

فرماندار تنگستان از بخش‌های مختلف این مدرسه بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت پروژه، گفت: این پروژه نشان می‌دهد که با همت و همدلی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی شهرستان برداشت.

وی گفت: این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه و نیازهای اجرایی برای تکمیل آن انجام شد.