به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در نشست کمیته انرژی استان تهران با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق برای پایتخت اظهار داشت: تهران به عنوان مرکز تصمیم‌گیری‌های ملی و قلب اقتصادی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه انرژی است تا کوچک‌ترین اختلال در شبکه برق، اداره امور کشور را با مشکل مواجه نکند.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش روی پروژه‌های تأمین برق گفت: باید با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، مشکلات مربوط به منابع طبیعی و پیچیدگی‌های اداری برطرف شود تا مسیر سرمایه‌گذاری در بخش برق هموار گردد.

معتمدیان همچنین بر تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی تأکید کرد و افزود: تمرکز صرف بر پنل‌های خورشیدی کافی نیست؛ لازم است ترکیبی از نیروگاه‌های بزرگ و کوچک و فناوری‌های نوین در برنامه‌ها لحاظ شود تا در مواقع بحرانی کمبودی در تأمین برق رخ ندهد.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد پدافند غیرعامل در حوزه انرژی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید جامع، مرحله‌ای و مبتنی بر نظرات کارشناسان و مدیران حوزه برق باشد تا تضمینی برای پایداری شبکه فراهم شود.

استاندار تهران ادامه داد: تهران ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که می‌تواند به عنوان الگوی ملی مطرح شود و اجرای موفق برنامه‌ها در پایتخت، الگویی برای سایر استان‌ها خواهد بود.

وی با قدردانی از همکاری وزارتخانه‌ها و مدیران اقتصادی استان گفت: تفویض اختیارات لازم به استان، روند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را تسهیل می‌کند و سرمایه‌گذاران را از مشکلات بروکراسی اداری رها می‌سازد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، تهران می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای احداث نیروگاه‌های جدید ایفا کند.

استاندار تهران همچنین افزود: برای استمرار چرخه تولید، صنایع باید امکان تأمین برق مورد نیاز خود را داشته باشند. در شرایط بحرانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و حرکت به سمت راهکارهای برنامه‌محور و نتیجه‌گرا اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: تا پایان سال، هدف ما اضافه کردن هزار مگاوات به شبکه برق است. این اقدام بزرگ در حال اجراست و مسیر آن نباید متوقف شود. رئیس‌جمهور شخصاً به دنبال رفع موانع است و عزم جدی در دولت برای تحقق این هدف وجود دارد.