افتتاح پروژه های آب و برق به ارزش ۱۶ همت در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نصب بیش از ۵۰۰ هزار تجهیز هوشمند در شبکه آب و برق استان تهران گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، پایتخت حتی یک ساعت هم قطعی برق نداشت و توسعه زیرساختهای آب و برق با وجود تحریمها و کمبود منابع با سرعت ادامه دارد.
معتمدیان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: با وجود فشار تحریمها، محدودیتهای ناشی از تغییرات اقلیمی و مشکلات سوختی، همکاران صنعت آب و برق در استان تهران توانستند با تلاش شبانهروزی، کمترین میزان قطعی و نارسایی را رقم بزنند.
وی افزود: تنها در هفته دولت امسال، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و برق افتتاح میشود که این میزان سرمایهگذاری در توسعه زیرساختی استان و کشور قابل توجه است.
معتمدیان با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی شبکههای آب و برق تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تجهیز هوشمند در استان تهران نصب شده و این مسیر باید با سرعت بیشتری ادامه یابد تا مدیریت مصرف و کاهش نارضایتیها محقق شود.
استاندار تهران همچنین با اشاره به اقدامات دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان که پیشتر تنها ۲۳ مگاوات بود، امروز به بیش از هزار مگاوات در حال احداث رسیده و بهزودی عملیات اجرایی ۲ هزار مگاوات دیگر نیز آغاز خواهد شد که این تحول بزرگ با مشارکت سرمایهگذاران و حمایت دولت شکل گرفته است.
مقام عالی دولت در استان تهران با بیان اینکه پایتخت کشور به دلیل تمرکز جمعیت و جایگاه راهبردی، نیازمند توجه ویژه در حوزه پدافند غیرعامل و تأمین امنیت انرژی است، افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی، حرارتی و مقیاس کوچک در کنار نوسازی شبکههای فرسوده باید با حمایت صندوق توسعه ملی دنبال شود.
معتمدیان در پایان از حمایتهای وزیر نیرو، معاونان و مدیران استانی تقدیر کرد و گفت: خدمات شبانهروزی مجموعه صنعت آب و برق، بهویژه در شرایط بحرانی همچون جنگ ۱۲ روزه، نشاندهنده روحیه جهادی و دلسوزانه این مجموعه است.
